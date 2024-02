“Detestable ser”, Antonio Casale no se guardó nada contra reconocido periodista

Antonio Casale es uno de los personajes a los que más palo le dio en los medios de comunicación el experimentado periodista Iván Mejía y así lo hizo saber el propio afectado.

En una entrevista con el medio Pulzo, el conductor de programas de ESPN se confesó sobre varios de sus colegas.

A pesar de que habló de Carlos Antonio Vélez, Javier Hernández, César Augusto Londoño y Diego Rueda, sus principales recados fueron para el retirado Mejía Álvarez.

Casale culpa a Iván Mejía de sus canas y calvicie

Puntualmente, en su concepto sobre el hombre que le dio mucho palo en los medios de comunicación, señaló que se dedicó al odio.

“Un entrenador de vida que me sacó estas canas, me dejó esta calvicie y un detestable ser que me parece ha sido importante en mi carrera, por luces y por sombras… No dejó entrar a la gente, se dedicó a odiar, pero es su manera”, sentenció.

Además, Casale habló de otros colegas reconocidos como Carlos Antonio Vélez del que dijo es “Estudioso, pilo, trabajador y una demostración de que hay que estar siempre actualizándose”.

Sobre Javier Hernández Bonnet dijo que es “Agradable, empático, la gente lo adora, entendió que esto es entretenimiento y analiza muy fácil para la gente”.

E incluso habló de su actual competencia radial en el momento, Diego Rueda, al que abordó con humor: “Pilo, busca noticias, tiene primicias, nos jode todas las tardes en radio [risas] porque tiene más primicias que nosotros”.

Así, Antonio Casale se confesó, dio su opinión sobre varios colegas de la vieja escuela, pero dejó claro que con el que más duro le tocó fue con Iván Mejía Álvarez.