“Me ha tocado tragarme la m...”, Tulio Gómez se calentó por lo que pasa en América

América de Cali no deja de generar polémica en este año 2024 y en esta ocasión volvió a ser Tulio Gómez, máximo accionista del club, el que encendió el debate por señalar a su hija, Marcela Gómez, la presidenta de la institución de equivocarse y frustrar la llegada de Ricardo Gareca.

Precisamente de toda esa novela que generó el posible fichaje de Arturo Vidal, renunciar al mismo ante la incertidumbre, despedir a Lucas González para traer a Ricardo Gareca y quedarse sin ninguno de los tres, fue que se refirió el directivo que no tuvo filtro.

Además, Gómez se desahogó sobre otras situaciones que dijo él se ha debido guardar para no hacer quedar mal a los jugadores y de paso amenazó con sacar del club al que le toque, sin importar que sean sus propios hijos.

Tulio señaló a su hija por la no llegada de Gareca

Lo primero que soltó fue que ante tanto tire y afloje en el tema Arturo Vidal, “Yo le dije a Marcela ‘acabamos con lo de Vidal, acá no estamos montando una subasta’ Vidal y el agente se comportaron como unos caballeros, pero desistimos de esa contratación. Nosotros tenemos buena amistad con Gareca y dijo ‘Vamos con Gareca’ y lo anunció'”.

Fue allí, que luego de anunciarlo en un video oficial, “Ya la Federación (Chile) dijo, ‘uy como así, es el técnico que queremos, aceleremos’. Nos critican por hacer y por no hacer. Ella cometió un error, porque pensó que ya era un hecho”.

“Nuestro compromiso es con la hinchada de @AmericadeCali, a quien debemos darle títulos”, agregó al respecto.

Y en esa misma línea dejó claro que “Empleados del @AmericadeCali que filtren información se van, así sea hijo mío, la institución se respeta”.

De paso se desahogó sobre ciertas situaciones: “Yo respeto a los jugadores, me ha tocado tragarme la mierda para no hacerlos quedar mal, nunca se ha escuchado que en América se cayó un fichaje por no pasar los exámenes médicos”.

Además, de dejar claro que muchos se quieren hacer famosos con el club: “Todo periodística que quiere hacerse famoso saca una editorial de @AmericadeCali. En el manejo del equipo manda la presidencia y el máximo accionista, en la cancha mandan los capitanes”.

Así, claro y de frente, Tulio Gómez dejó claro que lo más importante es el club y que en adelante, aquel que filtre información, sin importar que sea de la familia, se tendrá que marchar.