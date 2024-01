Sebastián Viera mandó al América a que haga un “proyecto serio” antes de invertir un ‘platal’ en Vidal

Sebastián Viera hizo quedar mal al América de Cali con crudo comentario sobre Arturo Vidal. Aunque él estaría a gusto con Vidal jugando en el fútbol colombiano, señaló que el ‘Escarlata’ debería tener otras prioridades. Sus palabras, por supuesto, dieron de qué hablar e, incluso, molestaron a algunos seguidores del equipo caleño.

Este 15 de enero de 2024, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Sebastián Viera dio una contundente opinión sobre la posible llegada de Arturo Vidal al Améirca. Viera empezó dejando claro que le gustaría ver a Vidal en el ‘Escarlata’. Después, señaló que, en vez de fichar al volante chileno, él preferiría que la ‘Mechita’ haga muchas cosas más importantes.

“Ojalá se pueda hacer... Pero yo prefiero que, en vez de invertir esa cantidad en un solo jugador, ordenen la casa, hagan infraestructura para las inferiores y no le deban a nadie”, Sebastián Viera

Para concluir, Sebastián Viera dejó claro que, antes de traer figuras rimbombantes como Arturo Vidal, es necesario que América haga un “proyecto serio”.

“Después tener la casa ordenada, con las inferiores trabajando, funcionando, comiendo bien, estudiando y haciendo un proyecto serio, traigan figuras”, Sebastián Viera

🔴LA OPINIÓN DE VIERA SOBRE EL CASO VIDAL



🗣️ "Primero ordenen la casa, después traigan figuras"



📻 #ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/r12OC7XwTx — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 15, 2024

¿Qué se sabe sobre la llegada de Arturo Vidal al América?

Como es bien sabido, el América ya le hizo una propuesta formal a Arturo Vidal para 2023. Si embargo, todo apunta a que Vidal quiere jugar en Colo Colo, equipo en el que se dio a conocer. De hecho, según César Luis merlo, periodista argentino con mucha credibilidad cuando de fichajes del futbol sudamericano se trata, el equipo chileno estaría cerca de llegar a un acuerdo con ‘El Rey’.

🚨Colo Colo tiene negociaciones avanzadas para repatriar a Arturo Vidal. Hoy, es el club que más cerca está. 👇👇https://t.co/d4dTCgKmXj — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 15, 2024

