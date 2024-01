Revelaron el voto de Falcao para mejor jugador en los premios The Best y muchos no lo pudieron creer

Radamel Falcao sorprendió con su voto para el ganador a mejor jugador en los premios The Best 2023. Que Lionel Messi ganara dicho premio dio mucho de qué hablar, por eso los votos de diferentes personas salieron a la luz y el de Falcao fue uno de los que llamó la atención.

Este 15 de enero de 2024, la Fifa realizó la gala de los premios The Best. Contra todo pronóstico, Lionel Messi ganó el premio al mejor jugador del año. El argentino obtuvo por tercera vez este galardón porque superó en las votaciones a Erling Haaland, el gran favorito, y a Kylian Mbappé.

Aunque Messi igualó a Haaland con 48 votos, que haya obtenido más votos de los capitanes de las selecciones nacionales le dio el plus necesario para obtener el premio. De hecho, los votos de los capitanes fueron publicados una vez se conocieron los resultados. Por supuesto, Radamel Falcao, el capitán de ‘La Tricolor’, fue el encargado de votar.

¡LOS CAPITANES QUE ELIGIERON A MESSI! 🌟



🇨🇴 Radamel Falcao

🇪🇨 Enner Valencia

🇲🇽 Memo Ochoa

🇵🇾 Gustavo Gómez

🇵🇪 Paolo Guerrero

🇺🇾 Federico Valverde

🇻🇪 Tomás Rincón



En Sudamérica, tenían claro a su favorito 🌎



Los #TheBestEnDSPORTS lo viviste en #DSPORTS y @DGO_Latam 📱 pic.twitter.com/ZWVcYHM7Gw — DSports (@DSports) January 15, 2024

Según lo revelado, ‘El Tigre’ votó a Lionel Messi como ganador del mejor jugador. Al revelarse la decisión de ‘Falca’, muchos colombianos se vieron sorprendidos, pues consideraron bastante claro el desempeño de Haaland fue mejor.

1. Ni lo convocan y según es el capitan

2. Que voto de mierda — Nico (@Nico97330598) January 15, 2024

Parece que nadie en el entorno fútbol.. Sabe de fútbol y ni siquiera son objetivos. Falcao que piense más bien retirarse y montar guardería — Juan Diego Hernandez (@diezgol10) January 15, 2024

La lista de ganadores al premio The Best 2023.

1. Mejor jugador: Lionel Messi

2. Mejor jugadora: Aitana Bonmati

3. Mejor arquero: Ederson

4. Mejor arquera: Mary Earps

5. Mejor entrenador: Pep Guardiola

6. Mejor entrenadora: Sarina Wiegman

7. Mejor fan: Daniel Iníguez (hincha Colón de Santa Fe)

8. Premio Puskas: Ghilherme Madruga

9. Juego Limpio: Selección masculina de mayores de Brasil

