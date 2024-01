Carlos Antonio Vélez no aguantó y le dijo sus verdades a Guardiola después de que ganó el premio The Best

A Carlos Antonio Vélez no le gustó nada que Pep Guardiola ganara el premio The Best 2023. Tras un año con muchos triunfos, Guardiola sumó un galardón más a su carrera. Además, el Manchester City, su equipo, fue uno de los grandes ganadores de la noche, tanto grupal, como individualmente.

Le puede interesar: Medio equipo: colombianas barrieron en el 11 ideal Conmebol de la IFFHS

Este 15 de enero de 2024, se llevó a cabo la gala de los premios The Best 2023. Como muchos esperaban, a pesar de que lo ocurrido en el Mundial Qatar 2022 se tuvo en cuenta, Pep Guardiola ganó el premio al mejor entrenador del año. Gracias a que ganó la Premier League, la Champions League y la FA Cup con el Machester City, el legendario entrenador español obtuvo su primera consagración en los The Best.

Vea también: Con nuevo tono azul y con dorado, filtran camiseta de Millonarios para esta temporada

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Pep Guardiola?

Como es esperaba, la consagración de Pep Guardiola dio mucho de qué hablar en todo el mundo. En Colombia no fue la excepción, porque diferentes periodistas opinaron al respecto.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Carlos Antonio Vélez. Como es bien sabido, Vélez es un gran crítico de Guardiola, por lo que sus palabras, llenas de sarcasmo, dejaron claro que no le gustó que él recibiera el The Best.

“¡Justo Ganador de The Best! ¡1.241 razones (hasta septiembre del año pasado) lo justifican!”, Carlos Antonio Vélez

Justo Ganador de The Best! 1.241 razones (hasta septiembre del año pasado) lo justifican! https://t.co/eR1NCnBK2E pic.twitter.com/CGhsWqRmRQ — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 15, 2024

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<