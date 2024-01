¿Problemas con la Dimayor? Estas son las razones por las que Teofilo se despidió del Deportivo Cali

El Deportivo Cali continúa en la lucha por mantenerse en la liga y salvarse del descenso en esta nueva temporada, con la mente en ser los protagonistas de este primer semestre del fúbtol colombiano.

Como en cualquier equipo, han entrado y salido jugadores de su nómina pero hay uno en específico que ha dado de qué hablar y a dejado a los hinchas con cientos de preguntas sobre su salida.

Teofilo Gutiérrez celebró el campeonato con el Deportivo Cali en el 2021 y fue uno de los que más se destacó en el 2023, pero no renovó su contrato con los verdiblancos para este 2024, dejando en la sorpresa a los hinchas.

Le puede interesar: “Mataron a mi padre”: Hijo de Maradona reveló detalles de la investigación sobre el fallecimiento de su papá

En una entrevista con el diario El País, el técnico Jaime de la Pava, habló sobre por qué Gutiérrez no continuó en el club. “Con ‘Teo’ hablé varias veces. De hecho, dentro de las conversaciones que tuve, él tenía como deseo de retirarse ahora en diciembre. Le pasan muchas cosas por la cabeza. Le expresé que teniendo un ‘Teo’ enfocado y trabajando podía jugar uno o hasta dos años y me decía “¿Será que sí, profe?” Porque me decía que en un momento dado tenía otros proyectos”, indicó al diario El País.

Lea más: Brillan las colombianas: Linda Caicedo y Mayra Ramírez anotaron y ayudaron a clasificar a sus equipos

El técnico también habló sobre lo que sería el posible futuro del delantero cuando se retire del fútbol profesional. “También me dijo que cuando se retire quiere ser entrenador de delanteros y es un tipo que puede aportar. Como le decía, tiene que prepararse, si quiere hacer otra función dentro del fútbol, se tiene que preparar”.

Lea también: Tulio Gómez reveló los ‘2 detallitos’ que hacen falta para que Vidal llegue al América

De la Pava también contó que Teofilo quería retirarse del fútbol en el Junior. “En otra conversación me dijo que le gustaría retirarse en el Junior, en fin. Te puedo decir muchas cosas que él estaba pensando, pero como ser humano está en todo su derecho de tomar todas esas decisiones que vengan”.