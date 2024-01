“Mataron a mi padre”: Hijo de Maradona reveló detalles de la investigación sobre el fallecimiento de su papá

Diego Maradona fue un legendario futbolista argentino, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y su muerte en 2020 causó mucha conmoción al rededor del mundo y aunque los motivos de su fallecimiento se atribuyeron a causas naturales, uno de los hijos del recordado futbolista argentino reveló que su familia no cree que su padre haya muerto de forma natural y que había posibilidades de que la ayuda médica lo salvara.

Según comentó en una entrevista para una revista Italiana, Diego Armando Maradona Junior aseguró que su padre fue abandonado en el centro médico y sumado a eso, aseguró que sabe quién es el responsable: “Hay una investigación abierta. Nosotros (sus hijos) tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”.

Sumado a lo anterior, sus hermanas y otros familiares que rodeaban al ‘10′ comentaron que, sin duda alguna, una de las personas a las que más señalan es al médico de cabecera de Maradona. Por último, el hijo del goleador argentino comentó como ha sido su proceso en superar la perdida de su padre: “la sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte. Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos”.