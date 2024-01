Desde ya, Arturo Vidal mandó un emotivo mensaje para los hinchas de América de Cali

Arturo Vidal es el nombre del momento en el fútbol colombiano ante la posibilidad de que llegue como refuerzo de América de Cali, tras ser contactado con la institución vallecaucana y el mismo jugador se emociona al hablar del tema, al punto que le envió un mensaje a la hinchada.

Durante las últimas horas mucho se ha hablado de la posibilidad de que el experimentado chileno llegue al fútbol colombiano y él mismo ha estado haciendo eco del tema.

Fue a través de su canal de Twitch, Arturo en donde habló sobre su futuro y las posibilidades que tiene, sin apuntar a un rumbo especifico, diciendo que “De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa. No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub-23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo”.

Arturo Vidal envió mensaje a los hinchas de América

El jugador chileno aprovechó para agradecer por todo el cariño recibido en mensajes por parte de los hinchas del equipo colombiano.

“Saludos a toda la gente del América de Cali, gracias por sus mensajes, igual la buena onda… Gracias por las palabras y el cariño por quererme tanto. Saludos a Colombia, a toda la gente del América de Cali”, manifestó Arturo Vidal.

Incluso, soltó unas cuantas risas cuando le dijeron que en Cali ya estaban haciendo su corte, a lo que soltó que bueno que “se están preparando”.

Díganme loco pero “Se están preparando” me suena a que lllega! @AmericadeCali 😍 vamos mi presidente Marcela Gómez haz lo tuyo! pic.twitter.com/lZcwOZf9zB — Brahian Ordonez (@BrahianOrdonez2) January 11, 2024

Eso sí, sin levantar ilusiones de más, al dejar claro que no hay nada definido ni con América, Boca Juniors (Argentina) o Colo Colo (Chile): “me encantaría decirles que estoy listo acá o acá, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, ‘los del chat’ serán los primeros en saber. Se los prometo”.

Por ahora, Arturo Vidal es honesto, no ilusiona a nadie, se entrena con la selección juvenil de Chile y aprovecha para saludar a los hinchas de América de Cali que mantienen la ilusión de verlo de Escarlata.