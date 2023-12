“No me da miedo”: Supermán López no podía creer hasta dónde lo buscaron por su caso de presunto dopaje

Miguel Ángel ‘Supermán’ López es un ciclista colombiano que, a sus 29 años de edad, se ha destacado por quedar en el podio tanto del Giro de Italia y la Vuelta a España en 2018, como por ser el mejor corredor en contrarreloj del país y ganar carreras como la Vuelta a Suiza o la Vuelta a Cataluña.

No obstante, la carrera de ‘Supermán’ se vio estancada por una suspensión por parte de la Unión Ciclistica Internacional (UCI), que determinó que el colombiano había consumido sustancias prohibidas antes del Giro de Italia 2018. Por supuesto, Miguel Ángel se defendió mientras se mantenía en forma con el Team Medellín, pero el caso parece no tener resolución cercana.

‘Supermán’ López quedó sorprendido:

Miguel Ángel López

A través de sus redes sociales, Miguel Ángel compartió un video en el que hizo saber la sorpresa que se llevó porque la UCI no lo dejó disfrutar ni siquiera sus vacaciones, sino que incluso estando ‘de paseo’ en Disney de Estados Unidos, fueron a buscarlo para hacerle un examen antidopaje.

De todas maneras, el ciclista no se sorprendió solo porque lo encontraran en sus días de descanso, sino porque todavía no le han resuelto el caso, lo cual implica que no puede volver competir en la élite:

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI, que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”

El colombiano dejó ver su enojo porque él se sostiene en su inocencia y considera que se han demorado un montón en resolver el caso:

“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”.