La emoción de niño hincha del Medellín que va a ir a la final y nos hizo aguar el ojo a todos

La historia de un pequeño hincha de Independiente Medellín, que no tenía boleta para la gran final del fútbol colombiano entre el equipo de sus amores y Junior de Barranquilla, al que una campaña de solidaridad le consiguió su entrada, tiene enternecidos a muchos en las redes sociales.

Todo nació de unas fotografías tomadas y publicadas por Emmanuel Rendón en las que se observa al pequeño junto a su abuela en el estadio Atanasio Girardot y contextualizó: “Estas son las #PostalesDeEstadio que me gusta hacer cada que voy al estadio, este niño con su abuela disfrutando la fiesta del fútbol, así se hacen los hinchas y seguramente para él va a quedar en su memoria de vida los primeros partidos al lado de aquella mujer”.

Posterior a esto, el mismo usuario de la red social X emprendió la campaña para ayudarle a buscar una entrada, manifestando: “Recuerdan estas fotos de la abuela/nieto que viven los partidos del @DIM_Oficial con el mayor furor. La señora no alcanzó a comprar boleta para su nieto y los revendedores están de un abuso que todos sabemos. Si alguien tiene una sur a la venta y nos quiera ayudar 🙏🏼 @Fidel_DIM”.

Recuerdan estas fotos de la abuela/nieto que viven los partidos del @DIM_Oficial con el mayor furor. La señora no alcanzó a comprar boleta para su nieto y los revendedores están de un abuso que todos sabemos. Si alguien tiene una sur a la venta y nos quiera ayudar 🙏🏼 @Fidel_DIM https://t.co/KLDmJVIaTy — Enmanuel Rendon (@Enmanuel_rendon) December 12, 2023

“Parceros se logró! Alguien donó la boleta para el niño y se pudo en contacto con la familia, mil gracias en especial a @ElDelMedallo y a todos los que se sumaron para que esto tuviera el alcance. Yo se que ellos lo van a disfrutar y espero estar en cancha para retrátalos💪🏼🙏🏼”, fue el parte de victoria entregado por Emmanuel con su bonita causa.

Pequeño hincha del DIM lloró de emoción por entrada a la final

Posteriormente, Cabe, @ElDelMedallo, que fue quien ayudó a liderar la campaña, también dio su parte al respecto “La verdad es que soy solo el medio, varias personas ayudaron y otras que se ofrecieron no les respondí porque ya estaba lo de la boleta y una platica para que usen de viáticos, como siempre Twitter no me falla, gracias a todos los que se sumaron y que bien que van a poder estar”.

Además, compartió el video en el que le comunicaron al niño que le habían dado la noticia.

Él estaba triste junto a su familia porque fue a todos los partidos del semestre, pero no podía ir a la final.

PUES YO NO VOY A LLORAR SOLO, NO SEÑOR 🥰❤️ pic.twitter.com/5QsbZWXNA7 — Cabe (@ElDelMedallo) December 13, 2023

Luego de que le manifestaron que le habían conseguido la entrada, el niño no aguantó la emoción y lloró de la felicidad de saber que va a ir a la final entre Independiente Medellín y Junior, de paso nos emocionó a todos los futboleros a los que nos aguó el ojo y se viralizó en la red social.