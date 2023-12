“Se mamó”, insinúan que jugador de la Selección Colombia perdió la paciencia con Lorenzo

La salida de Mateo Cassierra de la convocatoria de la Selección Colombia abrió la puerta para las dudas y el propio Carlos Antonio Vélez insinuó que podría estar ‘berraco’ con la falta de oportunidades del técnico Néstor Lorenzo.

El analista fue recio con la inclusión de tanto jugador y dijo que “En resumidas cuentas, esta convocatoria de la Selección Colombia se ha convertido en una puerta giratoria, en un hotel al que entran y salen los pasajeros el día que quieren o pueden. Se hace una convocatoria y unos días después suben varios jugadores, termina un partido y sale un comunicado según el cual Mateo Cassierra ha sido desconvocado por lesión”.

A lo que añadió que “Estaba en la convocatoria oficial, miro la nómina del partidillo aquel del fin de semana contra Venezuela, no aparece en el banco de suplentes y en un amistoso no mandan a nadie a la tribuna, entonces me imagino que él estaba convocado y no vino al primer partido”.

¿Se reveló Mateo Cassierra?

“Se baja por una lesión muscular, que hay certificado del Zenit, pero recuerden que él también se bajó de la última convocatoria oficial ante Brasil y Paraguay. Seguramente se mamó, se cansó de que le hicieran meter un viaje tan largo entre Rusia y Barranquilla y lo mandaran a la tribuna como pasó en una ocasión. Ahí hay algo que no está funcionando”, manifestó.

“Si yo fuera Cassierra, estaría igual de berraco y de molesto con todas las restricciones que hay para salir desde Rusia, por la guerra con Ucrania, ‘me meto ese viaje y no me dan ni pelota. Hago goles, la Selección no los hace y no me ponen’. Es la segunda convocatoria a la que no asiste con previa citación”, agregó.

De hecho, destacó los números del atacante: “Incluso el 9 de diciembre jugó e hizo gol. Lleva 4 goles seguidos. La hoja de ruta es extraordinaria, tiene 15 goles en 22 partidos y 4 asistencias. Tiene todo el derecho a molestarse. Dicen que está lesionado y toca creer esa versión, pero tiene todo el derecho en estar berraco, si es que lo está, pero creo que sí”.

Para finalizar, cuestionó la llegada de más jugadores: “Ahora resulta que ayer llegó el ‘Cucho’ Hernández. ¿Usted puede entrar a la Selección el día que quiere? Esto se volvió una puerta giratoria como en los hoteles en donde hasta han llamado a jugadores lesionados y sin competencia”.