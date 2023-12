“Pa eso que se quede Juanito”: Alberto Gamero quiere a Diego Novoa en Millonarios y a muchos no les gustó

Millonarios es uno de los equipos del fútbol colombiano que más partidos tendrá en la temporada 2024, pues además de jugar los dos torneos de la Liga BetPlay, tendrá que jugar la Copa Colombia, la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por tal razón, Alberto Gamero sabe que es urgente reforzar varias posiciones y poder rotar a los jugadores, con lo cual, los hinchas están completamente de acuerdo.

Sin embargo, en lo que discrepan con el entrenador samario es el arquero que está sonando con fuerza para llegar: Diego Novoa. No tanto porque actualmente juegue para un rival como América de Cali, sino porque no les convence su nivel ni su edad, y en tal caso, varios prefieren que se quede Juanito Moreno, a quien parece que no se le renovará el contrato.

Según reveló el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, las negociaciones entre el guardameta de 34 años y el cuadro bogotano avanzan por buen puerto luego de dos semanas, mientras que el América de Cali no tendría nada que ver en la operación porque el jugador actualmente es agente libre, pues se le venció su contrato este diciembre.

En principio, Diego Novoa firmaría con Millonarios hasta diciembre de 2024.

🚨 Confirmado. Diego Novoa (34) está muy cerca de ser nuevo jugador de #Millonarios, como cuenta @guilloarango. Llevan 2 semanas en diálogos y fue pedido por Alberto Gamero 🔵⚪️



👀 Se espera que en los próximos días presente exámenes médicos. Llega libre desde #América pic.twitter.com/hwVNfqHjWK — Pipe Sierra (@PSierraR) December 12, 2023

A muchos no les gustó ‘ni cinco’:

- “Para eso, deje a Juanito, este proyecto ha sido bueno por Gamero, pero no tengo dudas que con un directivo que invirtiera en mejores jugadores hubiéramos ganado más títulos”.

- “Dejar ir a Juanito por este arquero empezamos mal las contrataciones del 2024″

- “Menos mal había intención de reformar el equipo por parte de la junta directiva”

- “No hermano, qué recocha. Pa eso que se queda Juanito”.

- “Gamero por Dios para eso se fue de Juan moreno (al menos ese man es joven), trajo uno malo y viejo. Cuando se lleven a Montero a la selección vamos a parir el doble ahora”.