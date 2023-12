“Me quedé hasta las 2 llorando”: Ómar Pérez reveló cuál fue uno de los peores errores de su carrera

Ómar Pérez es uno de los más grandes ídolos de la historia de Santa Fe y por estas épocas decembrinas muchos hinchas lo recuerdan, no solamente por el título de la Copa Sudamericana en 2015, sino porque en 2022 fue su partido oficial de despedida del fútbol, denominado, ‘el último tango’.

El exfutbolista argentino concedió una entrevista en la que reveló cuál fue el peor o uno de los peores errores en su carrera.

Ómar Sebastián recordó la época de Santa Fe bajo las órdenes de Gerardo Pelusso, cuando el equipo ganó su primer y hasta ahora único título continental, pero con el argentino en un papel relegado de suplente a causa de sus varias lesiones y decisiones técnicas. En ese entonces, hubo una pelea entre el capitán y el entrenador que llevó a los hinchas a tomar partido en bandos y la gran mayoría respaldó al jugador en el hotel de concentración.

Esto desencadenó la salida del entrenador uruguayo, quien también demostró que no tiene nada personal en contra de Ómar Pérez, sino que todo se manejó de manera incorrecta por parte y parte. El argentino revalidó esta idea en una entrevista con As Colombia y aseguró que la manera en como sucedió todo no fue correcto.

“Yo siempre lo dije, el modo en que se dio estuvo mal. Fue uno de los peores errores que cometí, pude haberlo hecho de otra forma. Quizás el ir al hotel hubiera sido más grave, me quedé hasta las 2 de la tarde en la reunión en Tenjo. Me sentí mal en ese momento, no tenía con quien más hablar que fue con mi esposa. Lo hablé y ahí está el error. El tema de la gente cuando traté de decirles que no lo hicieran ya era demasiado tarde”