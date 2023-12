Carlos Bacca se acordó del ‘Bolillo’ Gómez y desmintió a más de uno

Carlos Bacca no se olvidó de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez en la previa de la gran final entre Junior y Deportivo Independiente Medellín, al encargarse de desmentir más de una versión de prensa.

Fue en la rueda de prensa previa al compromiso que define al campeón del segundo semestre del fútbol colombiano, que el atacante se refirió a su exentrenador.

Vea también: “¿Dónde mondá está jugando?”, hinchas de Junior no dejaron cantar el ‘Fuera Petro’

Muchos habían especulado que cuando estaba al mando del equipo, Gómez lo quería sacar, excusados en un diagnostico médico que decía que el goleador no podría volver a jugar.

Carlos Bacca desmintió rumores sobre el Bolillo Gómez

Fue en esas palabras ante los medios de comunicación que el atlanticense dijo que contrario a todo lo que se ha hablado, cuando llegó el comentario del médico, el entrenador le dio motivación para continuar.

Vea acá: Futbolista colombiano fue arrestado en USA por integrar banda delincuencial

Carlos Bacca anoche desmintió las versiones donde manifestaban que ‘El Bolillo’ lo quería sacar.



Al contrario, manifestó que el entrenador lo apoyó, incluso después de las palabras del doctor, y siempre le tuvo fe.



Hernán Darío Gómez fue el villano de una historia mal contada. pic.twitter.com/RvcXjGmlUg — Paolo Arenas (@PaoloArenas) December 10, 2023

“Salió un comentario, que todos sabemos, del doctor y después de ese día tuve una charla con el profesor Hernán Darío (Gómez), que era el entrenador. Me llamó y me dijo que le habían dolido esas palabras. Que yo iba a ser parte del equipo, que me siguiera entrenando como lo estaba haciendo que sabía que le iba a dar muchas alegrías a Junior”, sentenció.

No se pierda: ‘No joda’: Teófilo Gutiérrez se agarró a los bailados con un compañero en torneo aficionado

De esta manera, Carlos Bacca se encargó de dejar en el olvido esas versiones que hicieron eco de que Hernán Darío ‘El bolillo’ Gómez hubiera intentado sacarlo de Junior.