“¿Dónde mondá está jugando?”, hinchas de Junior no dejaron cantar el ‘Fuera Petro’

El grito de ‘Fuera Petro’ llegó a su fin en el estadio Metropolitano de Barranquilla en donde unos pocos quisieron despertar el coro, pero la mayoría de aficionados de Junior se resistió y lo frenó antes de que arrancara.

La situación se dio en la última salida del cuadro Tiburón, cuando goleó a Deportes Tolima y con eso accedió a la gran final del fútbol colombiano en donde se medirá a Independiente Medellín por la estrella de fin de año.

Allí, algunos quisieron replicar lo que pasó en el juego de la Selección Colombia contra Brasil que hicieron el grito que se volvió famoso en contra del presidente de la República.

En el Metropolitano no dejaron cantar el Fuera Petro

Mientras unos pocos comenzaron a generar el grito, la mayoría los frenó y comenzó a cantar que eso no.

“En Barranquilla ayer iban a gritar fuera Petro un par de pelagatos en el Metropolitano pero la gente se les mareó!!! Pa que no crean las mentiras de derecha por ahí….”, comentó el usuario que compartió el video originalmente.

En las imágenes se logra escuchar a la gente diciendo, “no, no, no, Fuera Petro, no”, mientras que con sus manos frenan al que quiere gritar. Al final, uno de los presentes reclama: “¿dónde mondá está jugando Petro?”.

Hasta el propio presidente Gustavo Petro se refirió al video que compartió y dijo: “Creen que cuando el pueblo está en el estadio, pueden hacer lo mismo que en los clubes”.

Creen que cuando el pueblo está en el estadio, pueden hacer lo mismo que en los clubes. https://t.co/M7NenSRCtI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2023

Finalmente, los hinchas de Junior se dedicaron al fútbol y no dejaron que el coro de Fuera Petro volviera a sonar en las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla.