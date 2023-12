‘Rigo’ se ganó las palmas de miles con inspirador mensaje para los niños

Rigoberto Urán tiene claro que es la inspiración de muchos jóvenes talentos del ciclismo y por eso quiso dejar un mensaje motivador para las nuevas generaciones.

Fue en una charla junto al múltiple campeón mundial, Peter Sagan, en medio del Giro de Rigo, edición Ecuador, que le dejó el mensaje a los niños.

Vea acá: “No es ninguna sorpresa”, DT de James está cansado de una situación reiterada

Allí el colombiano destacó que siempre hay que esforzarse por ser mejores, que no todos ganan y a pesar de no ser los primeros, hay que seguir y eso no hace a nadie un fracasado.

Rigo y su motivador mensaje

El ciclista comenzó señalando a Sagan, para decir; “Acá tenemos a un campeón del ciclismo. Un man que tiene muchas victorias, tres campeonatos mundiales, 12 victorias de etapa en el Tour de Francia, 7 camisetas verdes”, luego, señalándose a él, añadió: “Y acá tienen a un marica que solamente tiene una victoria en el Tour de Francia”.

Vea también: “¿Dónde mondá está jugando?”, hinchas de Junior no dejaron cantar el ‘Fuera Petro’

“Si vamos a comparar las victorias, es una cosa muy grande, entonces que le podemos decir a los muchachos: que podemos ser grandes también, perdiendo carreras”, añadió.

Me quedo con este mensaje hoy🤩 pic.twitter.com/Hn2ZFJyE4C — Jhorle Montoya Urán (@jhorledis) December 8, 2023

“La personalidad es demasiado importante y yo muchas veces digo esto. Nosotros en Colombia tenemos ciclistas más grandes que Rigoberto Urán. Claro, está un Nairo Quintana, un Egan Bernal, que tienen una gran cantidad de victorias, pero recuerde que solamente uno es el campeón y cuando uno queda de segundo, cuando uno pierde, no quiere decir que se dañó su carrera deportiva o que es un fracasado de la vida”, puntualizó.

Vea acá: Boxeadora lo hizo de nuevo y fue en diminuta lencería a su pesaje, invitando a su OnlyFans

Y agregó que “Todos ustedes cada día luchan para ser mejores personas, para alcanzar sus sueños y demás. Acá hay un ejemplo que quiero compartir con todos los niños: hay que trabajar con mucha dedicación. El sueño de todo niño en el ciclismo es ganar el Tour de Francia, pero la mayoría no lo van a ganar, me incluyo. Yo también una vez quise ganarlo, no lo gané, pero me pude hacer una carrera deportiva muy linda y le agradezco todo al ciclismo”.

“Todo lo que tengo hoy, mis seguidores, mis eventos, mi empresa, todo lo que he generado cada día es gracias a la personalidad y me levanto cada día a ser mejor ciclista, tengo mucho respeto por lo que hago, por las personas que me pagan, por mis contratos, trato de respetar todo eso, pero esto es un ejemplo, mira que Rigoberto Urán no es un ciclista ganador, eso es lo que hay que decirle a los niños que hay que trabajar”, finalizó en medio de los aplausos que no se hicieron esperar.