¿Se merecía eso? Agente de Duván Zapata expuso a los culpables que impidieron su llegada a la Roma

Duván Zapata es uno de los delanteros colombianos con más goles en el exterior y aunque no le fue bien cuando vistió la camiseta de la ‘Tricolor’, no se puede negar que ha dejado su huella en el fútbol europeo. De hecho, el ‘Toro’ estuvo a punto de llegar a un histórico de Italia como lo es la Roma, pero el fichaje se cayó y hasta hace poco, el agente del jugador reveló qué fue lo que realmente pasó.

Vea acá: Sheyla García hizo arriesgada predicción sobre el paso de Macalister Silva con la selección Colombia

Duván estuvo durante cinco temporadas en Atalanta y fue parte importante del equipo que hizo historia al meterse a los octavos de final en la Champions League 2020. Aun así, pese a todas las alegrías que el colombiano le dio al equipo, parece que no lo trataron muy bien.

Tras el doblete que Zapata le marcó al Atalanta, ahora con la camiseta de Torino, en el partido por la fecha 14 de la Serie A, el atacante aprovechó para desahogarse y entre lágrimas reveló que no lo valoraron como él considera que merecía:

“Todos aquí, desde que llegué, me han hecho sentir importante. Hubo cosas internas donde estuve antes (en Atalanta), en los últimos días del mercado de fichajes. El club no me dio el valor que merecía, aquí en cambio me recibieron inmediatamente de lo mejor; incluso en estos tiempos difíciles, y los estoy superando”.

Le puede interesar: Falcao es inoxidable y le dio agónico gol al complicado Rayo Vallecano

¿Por qué Duván Zapata no llegó a Roma?

Según reveló su agente, Fernando Schena, fue culpa de su antiguo equipo que él no pudiera dar el salto al equipo dirigido por José Mourinho:

“Antes del Torino, la Roma lo quería y él quería ir allí. Sin embargo, el Atalanta no tenía intención de venderlo a los Giallorossi y entonces llegó esta oportunidad. Hoy él es feliz”.

De igual manera, Schena confesó que el ‘Toro’ está contento en Torino:

“Su presente está en Turín, donde tiene confianza y donde se siente importante. Esperemos que vuelva a marcar mucho y que estos dos goles sean los primeros de un largo camino”