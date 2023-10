Duván Zapata eligió su momento favorito con la Selección Colombia, pero no es el que muchos creían

Después de la eliminación en las Eliminatorias al Mundial 2022, Duván Zapata no volvió a aparecer en la convocatoria de la selección Colombia. No obstante, el delantero sigue trabajando ahora en Torino para regresar y en una entrevista confesó cuál fue su momento favorito que vivió con la ‘Tricolor’ y no fue el que muchos creían.

Aunque se podría esperar que el delantero hubiera elegido uno de los cuatro goles que consiguió con la camiseta de Colombia, en realidad se quedó con otro momento:

“Lo que recuerdo con mayor felicidad fue haber clasificado al Mundial del 2018. Las Eliminatorias yo anhelaba ser convocado casi al final y mi primer partido como titular fue el partido decisivo. Así fue contra Perú en Lima y me tocó la oportunidad, hice una buena actuación. Al final conseguimos un resultado positivo que nos llevó al Mundial, así que ese ha sido uno de los logros más altos y bonitos que he conseguido con la selección Colombia”

Colombia vs Paraguay AMDEP3391. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 16/11/2021.- Duván Zapata (i) de Colombia disputa el balón con Andrés Cubas de Paraguay hoy, durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Colombia y Paraguay, en el estadio Metropolitano, en Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Ortega (Carlos Ortega/EFE)

A través de redes sociales, las personas comentario de manera sarcástica aquel recuerdo que más los marcó de Duván con la camiseta de la ‘Tricolor’, esa jugada en que Duván no pudo anotarle a Fernando Muslera cuando tenía casi todo el arco a su merced:

- “Cuando se comió el gol contra Uruguay”.

- “El gol ante Uruguay, que golazo en serio de los mejores de la historia”.

- “Haber botado goles😂👍”.

- “Cuando se perdió el gol contra Uruguay”.

