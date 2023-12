Periodista de ESPN fue golpeado por una turba de hinchas de Nacional a la salida del clásico

José Luis Alarcón, periodista de ESPN y su grupo de trabajo, también fueron víctimas de agresión a la salida del partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado.

Después del juego que se debió acabar el juego antes del tiempo reglamentario, porque el árbitro no encontró garantías ante el ambiente hostil, cuando el encuentro iba 5-0 en favor del Poderoso, llegaron varios incidentes violentos que tuvieron a varios equipos periodísticos como víctimas de los ataques.

El periodista y presentador le contó a Publimetro Colombia los detalles de lo sucedido.

José Luis Alarcón fue golpeado por hinchas de Nacional

Sobre las imágenes que se difundieron en redes sociales en donde se veía rodeado de varios hinchas ofuscados, puntualizó: “No solamente me increparon, me alcanzaron a pegar. Varios sujetos que estaban saliendo del estadio comenzaron a insultarnos y a decir que el canal de nosotros solamente hablaba de Millonarios y que éramos de Bogotá. Una cosa más la otra”.

#DigitalTM | A las afueras del Polideportivo Sur de Envigado, algunos hinchas, seguidores del cuadro verde, increparon a varios medios de prensa, incluyendo al periodista José Luis Alarcón Cano.https://t.co/SRZVSg2FLn pic.twitter.com/FHNv9LHTZA — TM+ Telemedellín (@Telemedellin) December 3, 2023

“En ese momento se nos acercan a insultarnos y un par de sujetos nos escupen. Nosotros volteamos a reaccionar por la ofensa y por la parte de atrás, se suben otros sujetos a agredirnos. Ahí me golpearon por primera vez, luego aparece otro sujeto y me pegó el segundo puño. Cuando acato a defenderme, apareció un tercero también y me golpeó”, añadió Alarcón.

Fue ahí cuando “El camarógrafo intercedió para evitar que me siguieran golpeando. En ese instante ellos intentaron agarrar la cámara. Por fortuna, nos acompañaba el hermano del camarógrafo que evitó se la robaran, pero se alcanzaron a llevar una batería de la luz”.

Salvados por los barristas

“Un grupo de la barra de Nacional, Los Del Sur, nos identificaron y se metieron a evitar que esos manes nos acabaran, porque eran como unos 8 o 10, encima, agrediéndonos e insultándonos. Ellos son los que logran evacuar a esa gente de ese sitio”, puntualizó el periodista.

“Unos minutos después llegó la policía y la recomendación fue que nos ubicáramos en otro lado y nos fuéramos porque no había forma de evitar si toda la gente que salía nos caía. Era imposible protegernos”, finalizó el relato.

Desde Publimetro Colombia nos solidarizamos con José Luis Alarcón, sus compañeros de trabajo y los demás periodistas que fueron agredidos por los mal llamados hinchas en la última jornada del fútbol colombiano.