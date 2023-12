Ni los periodistas se salvaron y fueron agredidos a la salida del Nacional vs Medellín

Un equipo de periodistas del canal Teleantioquia fue víctima de agresión a la salida del partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado en donde se realizó el encuentro.

Ya bastante caliente estuvo el ambiente al interior del escenario deportivo en donde se debió acabar el juego antes del tiempo reglamentario porque el árbitro no encontró garantías ante el ambiente hostil, cuando el encuentro iba 5-0 en favor del Poderoso.

El partido por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales se disputó en la ciudad de Envigado ante la imposibilidad de usar el estadio Atanasio Girardot que estaba prestado para el concierto de Karol G.

Periodistas de Teleantioquia fueron agredidos por hincha de Nacional

Fue a la salida del compromiso que el equipo periodístico del canal paisa, Teleantioquia se vio agredido. La periodista María Camila Vergara y su camarógrafo, Iván Darío Gómez, alias ‘Piña’, fueron agredidos.

Un hincha de Nacional que salía del estadio los atacó por la espalda. El camarógrafo narró los hechos para el canal en el que trabaja en donde manifestó que sintió un fuerte golpe por la espalda.

Solidaridad con @macamilavergara y si camarógrafo. Fueron agredidos por hampón a la salida del clásico entre Nal y Dim. Tiene que haber judicialización para personajes como este. Dañó un bien público ( Cámara ) y lo peor, atacó buenos seres humanos. @PoliciaMedellin pic.twitter.com/2rOCjD6hAN — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) December 4, 2023

“Un muchacho muy drogado y muy rabioso, me agredió sin yo saber por qué. Voy a preguntar quién me va a responder y se me viene una niña en las mismas condiciones a decirme de todo”.

Así narra "piña", camarógrafo de @Teleantioquia, la agresión de la que fue víctima junto a @macamilavergara. Otros dos periodistas de Espn y Win también sufrieron agresiones al finalizar el partido. pic.twitter.com/XcqlzGOJUf — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) December 4, 2023

Por fortuna, ninguno de los implicados terminó con lesiones por lamentar en el ataque a los periodistas de Teleantioquia por parte de ese desadaptado hincha de Atlético Nacional.