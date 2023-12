“Nos dijimos las cosas a la cara”: Rodallega reveló como terminó la relación de los jugadores de Santa Fe con Bodhert

A inicio de semestre, Hubert Bodhert asumió el mando del equipo ‘cardenal’ y al cartagenero no le fue muy bien, pues al parecer su relación con los jugadores no era positiva y además, los resultados que obtuvo durante el semestre se quedaron cortos. Tras los resultados obtenidos por Santa Fe en el partido contra Alianza Petrolera en el todos contra todos, la mesa directiva del equipo y Hubert Bodhert acordaron que el técnico dejara el proceso con el equipo, siendo remplazado por Pablo Pereirano.

En una entrevista reciente para AS Colombia, Hugo Rodallega habló sobre la relación que el equipo tuvo con Hubert Bodhert, pues tras declaraciones en ruedas de prensa posteriores a partidos se expresó de mala forma sobre los jugadores, lo que generó rumores de que la mala racha de Santa Fe se debía a un acuerdo de los jugadores para provocar la salida de Bodhert; esto fue lo que respondió Rodallega.

Rodallega aclaró la situación con Bodhert

Sobre la situación de la mala relación, Rodallega afirmó: “Con el proce Bodhert en lo personal, yo no tengo nada que recriminar de él, es una persona transparente, un muy buen técnico y una persona que siempre hablaba con la verdad; a mi me gustaba eso. Como cualquier ser humano, a veces venía con un temperamento diferente, no todos los días son iguales, pero es un gran tipo, quedé con una muy buena relación con él”. Sobre la rueda de presa en la que Bodhert arremetió contra los jugadores y afirmó que eran malos dijo: “a nosotros como grupo y jugadores, nos molestó, porque es nuestro entrenador y se supone que debe respaldarnos, él se expresó mal y eso formó polémica, pero aquí nos reunimos y nos pidió disculpas, pero nos dijimos las cosas a la cara”.

Además, afirmó que contrario a lo que muchos creían, nunca se reunieron para ‘pararse’ contra el profesor; Rodallega afirmó que en todo su recorrido profesional nunca ha estado en una situación similar.