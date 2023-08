Hubert Bodhert descubrió cuál es el verdadero problema de Santa Fe: “cualquier pendejada era un problema”

Santa Fe jugó como visitante contra el cuadro ‘Escarlata’ y la derrota dejó un sin sabor en los hinchas y en su director técnico, que respondió a las críticas y mostró su descontento por el trabajo que sus jugadores demostraron en el Pascual Guerrero. El juego quedó 2 a 0 a favor del equipo valluno, y Hubert dijo: “El rendimiento individual no fue el mejor, por lo tanto, no tuvimos un buen partido”.

Bodhert dio a entender que la responsabilidad del resultado fue de los jugadores y que el partido se planteó a favor de los ‘Escarlas’, por las definiciones de pelota quieta y que la defensa de Santa Fe le costó sostener el ritmo del partido: “cualquier pendejada que me tiraban al área era un problema”.

Las declaraciones

El entrenado dejó claro que a pesar del resultado, el equipo va a seguir trabajando para estar dentro de los ocho clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre, a pesar de esto, los hinchas no están muy animados con la participación que ha venido demostrando Bodhert y posterior al partido, fue blanco de varias críticas en redes por señalar a sus jugadores tras derrota.

Bodhert dejó claro que aunque plantee su formato de juego, si los jugadores no son efectivos en la cancha no sirve de nada “No se puede trabajar, no hay mucho. Lo único que podemos hacer es recuperar al grupo. Esta semana que es larga podemos trabajar. No hay tiempo de hacer tanto, el trabajo es audiovisual: tablero y que ellos puedan desarrollar lo que se presente, pero físicamente no tenemos tiempo para trabajar el equipo”.

📅"No se puede trabajar, no hay mucho, no hay tiempo de hacer, el trabajo se hace viendo videos, desde lo audiovisual" Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe.



Sin embargo, Bodhert y Santa Fe se encuentra en la séptima casilla de la tabla de posiciones con once puntos, ha ganado tres partidos, empatado dos y perdido tres.