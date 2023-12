¿Se va al Gol Caracol? Eduardo Luis le hizo ‘un guiño’ a Hernández Bonnet en transmisión de Win

Eduardo Luis López fue el narrador elegido para el juego Deportes Tolima vs Águilas Doradas a través de la señal de Win Sports. Lo curioso del asunto es que, estando en ‘vivo’, lanzó un guiño para Javier Hernández Bonnet, el director del Gol Caracol.

Para nadie es un secreto que el ambiente laboral en Win Sports no parece estar en su mejor momento, especialmente luego de los roces e indirectas entre Eduardo Luis y el Cantante del Gol. Aun así, parece que nada ha cambiado en la interna y el ‘Toxi’ aprovechó un ‘papayazo’ para hacerle un guiño al Gol Caracol.

Resulta que el jugador del ‘Pijao’, Facundo Boné pidió el balón por la banda derecha, intentando atacar contra el arco de Águilas, pero dejó escapar un pase que parecía fácil de controlar y fue ahí que entró Eduardo Luis con todo el ingenio que ya se le conoce.

“Si hay un balón controlable era este debió decir Boné”, relató Eduardo Luis, aprovechándose del parecido con el apellido de Javier Hernández y la frase que se ha vuelto viral en redes sociales de Bonnet con la selección Colombia.

No es la primera vez que Eduardo Luis elogia a Hernández Bonnet:

El ‘Toxirrelator’ acudió a una entrevista en el programa ‘La Tele Letal’ con Martín de Francisco y Santiago Moure. En la sección de ‘personajes’ le preguntaron precisamente por el director del Gol Caracol, a quien le echó varias ‘flores’:

“No he tenido la fortuna, porque me encantaría. Creo que es de los periodistas más grandes en la historia de Colombia y no he trabajado con él. Lo respeto y le mando un saludo”, aseguró Eduardo Luis y sucedió días después de la pelea con el Cantante.

