¿Aún estaría en Europa? James reveló que antes del Real Madrid pudo ir a otros dos ‘pesos pesados’

James Rodríguez es uno de los jugadores más talentosos que ha dado Colombia, pero diversas razones le impidieron triunfar durante más tiempo en Europa y actualmente milita en el Sao Paulo de Brasil. Aun así, el capitán de la ‘Tricolor’ reveló que la historia pudo ser distinta, pues dos ‘pesos pesados’ lo querían antes del Real Madrid.

Durante una conversación con el streamer colombiano, ‘Pelicanger’ con quien incursionó en la Kings League, siendo ambos los capitanes del equipo Parceros FC, James David reveló que en 2014, después de firmar una espectacular actuación en el Mundial, que todavía muchos recordamos con cariño, le llegaron tres ofertas al mismo tiempo.

Los equipos que intentaron hacerse con el colombiano, en ese momento, no tenían la misma importancia a nivel europeo que ahora, pero sin duda alguna, lo hubieran tenido muy bien rodeado, con aspiraciones grandes y con un salario incluso mejor del que ganó en Madrid:

“A mí me querían el París y el City, pero quería gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Llegó la del City, la del Madrid y la del París juntas. Los otros dos equipos ofrecían un contrato más alto y al final el que me convenció fue el presidente”, confesó James.

Según el mediocampista de 32 años, fue una conversación con Florentino Pérez (presidente del Real Madrid), lo que terminó convenciéndolo totalmente de fichar por el equipo ‘de la casa blanca’:

“Me dijo: ‘¿Qué quieres, pasta (plata) o gloria?’. Y yo le dije: ‘No, yo quiero gloria, presidente’. ‘Bueno, pues está hecho’, me dijo”, concluyó Rodríguez Rubio.