Óscar Rentería reapareció para frenar a Tulio Gómez por lo que dijo sobre el América: “Es mi gran amigo, pero no”

Óscar Rentería es un reconocido periodista colombiano que pasó por Win Sports o Caracol Radio, donde tuvo una gran polémica al momento de salir del programa el ‘Pulso del Fútbol’. De todas maneras, aunque se ha alejado de los medios de comunicación, sigue pendiente de lo que pasa en la actualidad deportiva y así lo demostró con el mensajito que le mandó a Tulio Gómez, por lo que dijo el accionista sobre el América de Cali.

El ‘cuadro Escarlata’ ha estado en boca de todos tras el bajo rendimiento y la decepcionante participación en los cuadrangulares semifinales, especialmente tras haber firmado una gran campaña en el ‘todos contra todos’. El periodista citó unas palabras que concedió el directivo al periódico ‘El País’ sobre los motivos del fracaso del América.

“Según Tulio Gómez lo eliminaron porque no tuvo quien metiera los goles y tampoco quien los evitara, mejor dicho, según él falló todo el equipo. No estoy de acuerdo con esa opinión de Tulio, es mi gran amigo, pero no lo comparto, porque para mí, América tiene una nómina superior o igual a la de Junior, Medellín, Millonarios, Tolima, lo que pasa es que no le funcionó el director técnico, así él no lo quiera demostrar”, aseguró en el video Rentería.

Posteriormente, aprovechó para poner de ejemplo a ‘Pep’ Guardiola y la estrategia que utilizó e implementó durante el partido de Champions en que Manchester City le remontó al Leipzig.

