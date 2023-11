“No me crean tan pendejo”: Vélez reveló que la Dimayor estaría inflando estadísticas del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez - Millonarios vs Medellín

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más polémicos en Colombia por sus diversas opiniones, tanto a nivel clubes como selecciones, y aun así, él continúa hablando ‘sin pelos en la lengua’ de su visión sobre el fútbol colombiano. En esta ocasión, aseguró que la la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), estaría inflando estadísticas del FPC para sacar provecho.

En su espacio de ‘Palabras Mayores’ de este jueves 30 de noviembre, el analista deportivo iba a hablar sobre los partidos América vs Nacional y Medellín vs Millonarios para revelar algo que quizás decepcione a algunos, pero no sorprenda a otros. Según Vélez, la Dimayor estaría haciendo uso de un recurso para dar mejores números respecto a los verdaderos.

El lío está en el tiempo efectivo de juego, pues en los partidos del fútbol colombiano es muy bajo y tras del hecho, lo que reporta Dimayor sería más de lo que realmente es:

“Me parece que están inflando en Dimayor las estadísticas que les da opta, seguramente opta tiene una óptica distinta a la de beascout, pero beascout es la usada por todos los equipos importantes del mundo y selecciones. Es el producto que más consumen en materia data del rendimiento y analítica en el mundo”.

“En tiempo jugado Nacional - América en beascout 45 minutos, 11 segundos, una miseria. En opta, según Dimayor, 53:17 hay ocho minutos de diferencia, entonces claro, Dimayor muestra las estadísticas y uno dice ‘oiga verdad’, pero va a una métrica mucho más ajustada y va a beascout y ocho minutos de diferencia, no solamente ahí sino en todos los partidos”.

“Millonarios- Medellín, Dimayor ponen 63:29, no me crean tan pendejo, en opta, 53:13. En millonarios Medellín se jugó un montón, pero otra vez casi ocho minutos de diferencia”.

“La Dimayor está sacando provecho de una métrica en la que aparecen muchos más minutos de los que se jugó”.