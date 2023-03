Óscar Rentería salió llorando de Caracol Radio e hizo un pedido muy especial

El Pulso del Fútbol comenzó su nueva etapa, con Juan Felipe Cadavid en reemplazo del saliente Óscar Rentería que se fue de Caracol Radio en medio del llanto y dejó un particular pedido.

La salida de Rentería fue generada por un comentario suyo en el que dijo que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista” poniendo en duda la versión de una joven que denunció ser víctima de violación por parte del jugador del PSG, Achraf Hakimi. Él mismo puntualizó que esta fue la causa de su salida.

Fue en la edición del programa de este martes 21 de marzo en donde César Augusto Londoño reveló que su excompañero le hizo un pedido muy especial, en medio del llanto.

Vea acá: “Vamos a dar balín”, amenazas de muerte entre hinchas de América y Junior

Óscar Rentería salió llorando de Caracol Radio

Mientras daba la bienvenida a su compañero, Londoño reveló que Óscar Rentería “me hizo un pedido, con lágrimas en los ojos, cuando dejó de hacer este programa, me dijo: ‘César, por favor, que ‘El Pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones’”.

“Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, que le salió del corazón”, puntualizó César Augusto Londoño.

Óscar Rentería sobre su despido de Caracol Radio

“Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande. Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio”:

Sorprendido

“Me sorprendió mucho la última determinación de Caracol Radio en Colombia que me tocó aceptar, pero que nunca compartiré. También sorprendió a muchos colaboradores, empleados y clientes de la empresa en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo”.

Le puede interesar: ¿Cuál es la mejor hinchada de Colombia?: Óscar Córdoba despejó las dudas

Perdió la libertad de expresión

“Muchos colegas de radio, prensa y televisión me enviaron sus mensajes de solidaridad, instando que eso se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país”.

Por la puerta grande

“El Pulso del Fútbol, gracias a César Augusto Londoño, su director, logramos ubicarlo en el primer lugar de sintonía, sino también en facturación. Por eso, con la labor cumplida, me puedo retirar de Caracol por la puerta grande”.