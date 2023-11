“Dizque muy avispao”: reconocido periodista cayó en una cuenta falsa y se ganó varios ataques de sus seguidores

Jaime Dinas, es uno de los periodistas deportivos más reconocidos, en especial en el pacífico colombiano, donde cubre al América de Cali y Deportivo Cali; su carrera periodística es muy amplia, pues ha estado presente en el Mundial femenino, diez Copa América y la Europa League. Hace poco, por medio de sus redes sociales comentó que estará haciendo una gira por países europeos para visitar a futbolistas colombianos en sus clubes del exterior, algunos de ellos, Yerry Mina, Santos Borré y Jhon Lucumí.

El periodista divulgó como iba su viaje rumbo a Europa y recibió varios comentarios de sus seguidores, uno de ellos llegó de una cuenta falsa que se hace pasar por el Carlos, el ‘petiso’ Arango, periodista colega de Dinas que se dedica también a cubrir los equipos de Cali, este fue el comentario:

Ojalá se caiga ese hijueputa avión — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@Epetisoarango) November 29, 2023

Tras el comentario mal intencionado, Dinas replicó el tweet y respondió diciendo que afectivamente disfrutó del vuelo, todo sin percatarse de que se trataba de una cuenta falsa, por lo que se ganó varias burlas y comentarios de sus seguidores reprochándole el hecho de caer en las provocaciones de una cuenta falsa.

Carlos Arturo estabas en lo cierto, caí “muerto”, pero del sueño y descanse plácidamente con un muy buen servicio Ejecutivo …… https://t.co/xgXL054hQE pic.twitter.com/i67UIxuCxY — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 30, 2023

Con comentarios como: “jajajajaja dizque muy avispao y cae en meras cuentas fake jajajaja”, “este man es muy chistoso peleando con un boot jajaa”, “negrito, ¿en serio le estás respondiendo a un fake desde ayer?”.

Lucas González va a quedar en América de Cali

Tulio Gómez habló de que va a pasar con Lucas González en el club luego de que finalice este semestre, en los planes del máximo accionista del equipo están el título 16 este año y ganarse la Copa Libertadores antes del 2027.

Tulio aseguró que seas cuales sean los resultados que obtenga Lucas en este semestre de la Liga BetPlay, va a permanecer en el equipo hasta el próximo año y por ambos semestres del 2024.

Jaime de la Pava sueña con permanecer en el cuadro ‘azucarero’

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Jaime de la Pava, expresó que los rumores de su salida del Cali no son del todo cierto y que a él le gustaria permanecer en el equipo para seguir llevando su proyecto deportivo: “A mí me gustaría seguir porque al final uno va encontrando un diagnóstico y dónde hay que mejorar, yo creo que eso es una ventaja, pero lógicamente no depende de nosotros. Qué mejor quisiera yo dentro de una institución que yo nací como entrenador en agosto de 1989 fue el primer grupo que dirigí con esta camiseta y esta cuarta etapa me triplicó el compromiso frente a todas las situaciones que estaba viviendo el equipo”.