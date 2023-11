Rigo adoptó una perrita callejera y terminó vaciando a sus perros por pinchados

Rigoberto Urán tuvo un noble gesto de amor con una perrita callejera, Toñita, la cual había sufrido maltrato durante años y la convirtió en la nueva integrante de su familia al adoptarla, pero de paso, la situación le sirvió para advertir a sus perritos que lo han tenido todo.

A través de sus redes sociales, el ciclista del EF Education EasyPost compartió una historia en donde presentó a la nueva mascota de la casa.

Allí, aprovechó para bromear, con su estilo, con sus otras dos mascotas que son muy pinchadas, para su gusto.

Toñita, la nueva perrita de Rigoberto Urán

A través de sus redes, el ciclista manifestó: “Esta nueva integrante de la casa, una perrita que ha sido maltratada. Vive más asustada que un berraco”.

Luego llegó el reproche a sus perritos por pinchados: “Y estos dos perros, como se les da todo, son desagradecidos. Como han ido a Europa, a Estados Unidos, son unos hijue…. no saben convivir. Tienen que aprender a respetar, ayudarle a esta pobre muchacha. Mírele la cabecita”, añadió, entre la risa de su esposa.

Incluso ella, Michelle Durango, le pregunta a la perrita: “¿Usted por qué tiembla, Toñita?”, a lo que Rigo respondió: “Tiembla porque fue una perra maltratada muchos años. La perrita cree que uno a toda hora le va a pegar. Son egoístas, pero les va a tocar ponerse las pilas porque esta perra viene de la calle, cuando uno viene de la calle, viene con todo”.

Y advirtió de nuevo a sus amigos constantes: “Entonces, si no se ponen las pilas, esta perrita les pude estar quitando la comida. Esta sabe lo que es luchar. Ustedes no saben lo que es eso, muchachos. Suave con la perra, que está aquí temblando. No levanta ni la cola, mire a la pobre perrita. Mírele el susto por maltrato animal. Ahí va de a poquito cogiendo amor”, sentenció.

Así fue la bienvenida de Rigoberto Urán para su nueva y tierna integrante, Toñita que seguro va a generar más de un momento junto al ciclista.