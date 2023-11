¿Por qué le dicen Refisal? El propio Javier Hernández Bonnet lo explicó

Javier Hernández Bonnet, el comentarista principal del Gol Caracol en los juegos de la Selección Colombia, públicamente conocido por el apodo de Refisal, habló al respecto y dio los motivos por los que cree le pusieron ese remoquete.

La fama del experimentado periodista es que cuando le echa un elogio a la Selección Colombia, muy pronto pasa lo contrario. Si dice que hay un partido ganable, fijo lo pierde.

En una entrevista con el medio KienyKe, el manizaleño no se negó a hablar del remoquete que le ha hecho eco.

Javier Hernández Bonnet se confesó

Lo primero que hizo fue aclarar que nada que aparezca en redes sociales a nombre suyo es real porque no usa estas plataformas.

“Como 5 cuentas en Facebook que no son mías, en Instagram por ahí unas 10 que no son mías, en Twitter que tampoco son mías. Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo el privilegio de tomar un micrófono y una cámara del Canal Caracol para que en un partido escuchen o vean lo que hago, más de 10 millones de personas, no veo necesario lo otro porque termina siendo un desgaste. Si vos no querés que te critiquen no digas nada, ni hagas nada ni seas nada”, sentenció.

El origen del apodo Refisal

“Uno conoce el origen y tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica. Yo he sido muy crítico con algunas cosas que no me gustan, que no van con la transparencia, que me parece que no son legales y cuando las tengo que decir las digo y seguramente toco personas muy importantes”, puntualizó.

Juego de poder

“A mí nunca me han llamado de Caracol a decirme ‘cállese, no diga esto’, para nada. Uno termina entendiendo que todo esto hace parte del juego del poder. Si yo no bebo, no fumo, no me emborracho, no hago escándalo, entonces no tienen más por dónde buscarme el…”.

Facturando gracias a su fama

“Al mismo tiempo me da risa porque el año en el que más me dieron, fue el año en el que más plata gané y lo hice de una manera muy simple. No hay un técnico con más agüeros que José Pékerman. Mientras en las redes me decían Refisal, en la concentración de Colombia, cada que iba a jugar la Selección en Barranquilla, había el lanzamiento de un producto patrocinador y Pékerman encontró que cada que se presentaba a un nuevo patrocinador, la Selección no perdía”.