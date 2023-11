¡El Puskás está aquí! Si este no pelea por el gol del año, no entenderemos nada

Goles hermosos hay muchos en todo el mundo y por eso la selección del premio Puskás al mejor del año no es nada fácil, pero la anotación que se inventó Zunon Kipre está a otro nivel por lo que seguramente deberá estar entre los candidatos al trono. Si no es así, no lo entenderemos.

Aunque muchos están encantados con el golazo de chilena del argentino Alejandro Garnacho con Manchester United, nada tiene que ver con esta verdadera joya.

La acción en cuestión se dio en la goleada 5-0 del Azam FC ante el Mtibwa Suga por la jornada 10 de la Premier League de Tanzania.

Zunon Kipre anotó un gol de antología

Con el partido 3-0, sobre la hora de juego, el futbolista tomó el balón sobre el borde de la línea lateral, en su propio campo y allí emprendió una carrera a toda velocidad, sacando rivales a su paso.

Dejen lo que estén haciendo y vean el TREMENDO GOLAZO que se mandó Kipre Junior en Tanzania 🇹🇿! 🔥🔥🔥



Pide competirle el Puskas al de Garnacho, eh.https://t.co/jahjEF10wg — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 27, 2023

Su camino lo llevó a cruzar el campo de manera diagonal para quedar justo en una esquina del área grande en donde, ante la marca de un defensor, sacó un hermoso remate que se fue por encima del portero rival al que terminó bañando para sellar una joya absoluta.

Golazo de Zunon Kipre que muchos, nosotros también, pedimos como candidato a uno de los mejores del año por toda la jugada y su finalización.