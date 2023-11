“Es la venganza”: Petro fue centro de burlas por su alocución apenas terminó el partido de Colombia

Gustavo Petro se llovió un montón de críticas y burlas por hacer una alocución, tan pronto terminó el partido de Paraguay vs Colombia, pues al mismo tiempo interrumpía el atractivo juego de Brasil vs Argentina. Ante esto, las personas inmediatamente reaccionaron y no solo lo criticaron, sino que se burlaron de él.

A continuación le presentamos algunos comentarios:

- “PETRO COMO VAS A HABLAR CUANDO VA A JUGAR UN BRASIL VS ARGENTINA? NO ME HAGAS ESTOOOO”

- “La venganza de Petro por lo qué pasó con su hija viene en forma de alocución presidencial en pleno Brasil Argentina”.

- “¿Quién asesora a Petro?, Brasil Argentina dándose trompadas en el maracana y dizque alocución presidencial”.

- “Petro minutos antes de cagarse la transmisión del partido más caliente de la historia de las eliminatorias”

- “Increíble, no podemos ver Brasil vs Argentina por Petro. Quiere hacerse odiar en serio”.

- “Petro nos quitó 7 minutos de Brasil - Argentina para contar lo que ya Presidencia había publicado hace más de dos horas”.

El Hijueputa de Petro minutos antes de cagarse la transmisión del partido más caliente de la historia de las eliminatoriaspic.twitter.com/YZB0xWSUgQ — Alex ⭐16⭐ 🎄🎁 (@SirAlexMillos) November 22, 2023

