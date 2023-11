Así muchos no lo quieran: Borré le quitó un récord histórico a Falcao gracias a su gol vs Paraguay

Con el primer gol del compromiso y el segundo en su cuenta personal durante las eliminatorias, Rafael Santos Borré no solo respondió a la confianza de Néstor Lorenzo, sino que le quitó un importante récord que tenía Falcao.

Muchos aficionados no estaban muy convencidos con la titularidad de Borré en este juego contra Paraguay porque parece no representar las garantías de un centro delantero al momento no solo de anotar goles, sino de pelear mano a mano con los defensores centrales.

Aun así, se echó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima que sancionó el juez central tras una mano que prácticamente Borré consiguió y con toda la categoría del mundo mandó a guardar el balón en la portería.

Resulta que el gol tan tempranero rompió un récord histórico a nivel suramericano:

“Es el gol de penalti más tempranero de Colombia en TODA la historia de las Eliminatorias sudamericanas. Supera el gol de Falcao contra Perú, a los 12 minutos, camino de Brasil 2014″, escribió Míster chip en su cuenta de X (antes Twitter).

PAR 🇵🇾0-1🇨🇴 COL (Borré 11') - Es el gol de penalti más tempranero de Colombia en TODA la historia de las Eliminatorias sudamericanas. Supera el gol de Falcao contra Perú, a los 12 minutos, camino de Brasil 2014. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 21, 2023

