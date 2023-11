Al portero de Reinaldo Rueda le sacaron dos amarillas y no lo expulsaron: ¿Por qué?

Edson Álvarez (L-R), Edson Alvarez of Mexico and Edrick Menjivar of Honduras during the game Honduras vs Mexican National Team (Mexico), corresponding to the Quarterfinals First Leg of the Concacaf Nations League 2023-2024, at Jose de la Paz Herrera Ucles National Stadium in Tegucigalpa, on November 17, 2023.



(I-D), Edson Alvarez de Mexico y Edrick Menjivar de Honduras durante el partido Honduras vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente a Cuartos de Final Ida de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, el 17 de Noviembre de 2023. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)