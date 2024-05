La historia detrás del Valle del Naidí y su lucha por la inclusión digital y educativa

Valle del Naidí es un programa que hace parte de la corporación Manos Visibles y que desde que se fundó en el año 2021, ha logrado formar alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes en temas relacionados con robótica, domótica, programación y habilidades de poder. Además, ha impactado a 15 instituciones educativas del sur del Pacífico y ha formado estudiantes dentro de los programas mencionados. También, en su trayectoria ha dotado cinco laboratorios de Instituciones Educativas de Guapi, Timbiquí, Tumaco y Buenaventura.

La presidente de Manos Visibles, Paula Moreno, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA y expresó lo que significa la corporación para ella. “Ha sido la oportunidad para demostrar otras formas de poder ejercer y crear de muchas maneras. Hemos impactado a más de 27 mil personas en estos 15 años y creo que sin duda esta experiencia ha sido de pensar cómo se construye el país y mundo desde un sector sin ánimo de lucro para nuevos sectores”.

En un municipio como Timbiquí, en el departamento del Cauca, de cada 300 jóvenes que terminan el grado 11, solo cuatro de ellos ingresan a educación superior, uno de cada diez habitantes tienen menos de 25 años y nueve de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet.

Jefferson Delgado o más conocido como ‘Jeffry’ es uno de dos gemelos de Timibiquí, corregimiento de Boca de Patía, que han sido becados por la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, gracias al programa Valle del Naidí.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el joven de 20 años que está cursando quinto semestre Ingeniería Industrial. “Siempre quise ser administrador de empresas, desde el colegio siempre me gustó liderar, en cada actividad que hacíamos en el colegio yo era el que gestionaba todo”.

Jeffry terminó estudiando otra carrera debido a que uno de sus hermanos mayores, de nueve que son, le preguntó qué iba a estudiar y lo hizo cuestionar sus decisiones. “Él me dijo, la carrera es buena, pero seamos realistas, usted es de una clase social baja, es negro en un país donde el racismo es mucho, es muy difícil que lo pongan a manejar una empresa”, contó Delgado.

Es por eso que en el año 2019, que conversó con su hermano, comenzó a pensar qué debía estudiar y con qué recursos iba a hacerlo. Al parecer, el destino y el programa casi que persiguieron al ‘mello’, como lo llama su padre, pues fue en las segunda oportunidad que el joven mostró un leve interés por hacer parte de Valle del Naidí.

“Yo hacía parte del parche de estudiantes desordenados, pero siempre rendía, nunca fui grosero. En el primer llamado de Manos Visibles no hice caso. Mi papá me llamó un día y me dijo que yo qué iba a hacer con mi vida, fue ahí cuando fui a la charla donde hablaron de inteligencias artificiales e impresión 3D, me llamó la atención y dije ‘¿por qué no le hacemos’?”.

Jeffry siguió contando que invitó a dos de sus amigos para participar en las becas, junto con su hermano, para que también pudieran ganarse la beca. “Yo estuve en los dos cursos, de robótica y pensamiento y algoritmo, me fue muy bien, participamos una competencia en México y quedamos de segundos, si teníamos las horas completas y tenías interés, te podías ganar las becas, ni siquiera el puntaje lo exigían”.

La beca de ambos hermanos incluye 100% educación, transporte y comida. “Nosotros vinimos nerviosos, uno nuevo, sin conocer a nadie, teníamos 18 años. Yo comencé con otra carrera pero no me apasionada, entonces fui al centro de excelencia y me dijeron que podía escoger entre otras dos ingenierías y me enamoré de la industrial”.

Otra de las estudiantes de 19 años es Nayibe Hurtado, oriunda del corregimiento de La Bocana, de la ciudad de Buenaventura, que estudia actualmente ingeniería biomédica en la UAO (Universidad Autónoma de Occidente).

“Fui encontrando mi gusto en la carrera en décimo pero el conocimiento pleno fue cuando obtuve la beca y le empecé a tomar cariño y hasta ahora no me ha desilusionado”, contó la estudiante de segundo semestre.

El programa de Valle del Naidí lo conoció cuando salió del colegio, “tenía 17 años y estaba buscando varios rumbos a ver qué hacía, en un grupo de la Univalle de empoderamiento, enviaron la convocatoria y me postulé, busqué sobre la organización a ver si era confiable, me inscribí y quedé y todo ha resultado bien. Nos han dado mucho apoyo, en mi familia fue muy grande la emoción, yo me había encariñado con la carrera y al corporación”.

Luego, realizaron visitas a su casa para conocer a los padres, firmar los permisos y conocer la situación socioeconómica de la familia. Nayibe vive en Cali con sus dos hermanas mayores.

Desafíos de ‘Valle del Naidí’ en el Pacífico colombiano

La presidente de Manos Visibles dijo a PUBLIMETRO que la gran apuesta en el Pacífico colombiano es Valle del Naidí. “Tenemos nuestra propia apuesta de creer que el Pacífico es un Valle que ha sido creado con un movimiento tecnológico que está transformando sobre el territorio que estopa generando soluciones, que tiene la formación en robótica, domótica y temas de IA que nos ayudan a responder al mercado laboral que ya demandan esas habilidades y hacen que nuestros niños y jóvenes en el pacífico no estén en el pasado”.

En Tumaco, solo 4 de cada 10 hogares tienen computador en casa. Analy Castro, de 19 años de edad, que se graduó de un colegio totalmente virtual, “tuve problemas con compañeras y me dejó de gustar el método de enseñanza, el colegio tiene sede en Manizales y los estudiantes tienen que hacer algo extracurricular para poder ser estudiante virtual totalmente”.

Ana conoció Manos Visibles a través de su mamá, que le contó sobre la convocatoria, por lo que decidió inscribirse para ganarse la beca y estudiar ingeniería informática, “yo quise estudiar algo relacionado con la investigación, por lo que me di cuenta que la informática es un buen medio para entrar ahí. El proceso fue bastante largo, dos meses y medio más o menos, grabamos videos diciendo por qué queríamos estar ahí y escribir una carta motivacional de por qué queríamos ganarnos la beca”, contó la estudiante de 2 semestre de ingeniería informática.

Klever Arrechea es un ingeniero de sistemas de la Universidad del Cauca y docente del programa Valle del Naidí, que ha acompañado a los estudiantes en los procesos de formación y acompañamiento de orientación profesional del pacífico colombiano, quien también habló con PUBLIMETRO COLOMBIA y contó todo lo que significa acompañar a los estudiantes.

“Para mi es muy importante apoyar este programa y aportar al desarrollo de las regiones, sobre todo de las zonas más alejadas y de difícil acceso, la idea posteriormente es impactar de manera positiva otros municipios pero es muy importante y gratificante saber que a través de estos cursos de formación estamos impactando en la vida de los jóvenes y haciendo un cambio”.

El docente siempre quiso apoyar a su comunidad a través de su carrera. El equipo está compuesto por diferentes profesionales, “la idea es buscar siempre ayudar a todos los procesos que se llevan en la zona, justamente desde nuestra profesión miramos que se puede hacer este aporte y viuncular a los adolescentes y jóvenes de estos temas”.