“Estamos felices”: Aun así, Vélez calificó de obligatoria y peligrosa la victoria de Colombia vs Brasil

Carlos Antonio Vélez suele ser muy crítico con la selección Colombia y su rendimiento: Tras la victoria a Brasil, dejó claro que era ‘lo mínimo’ que tenía que conseguir la ‘Tricolor’ y aun así podría ser algo peligroso pensando en el futuro.

El comentarista de RCN causa bastante polémica con sus diferentes análisis, al punto que muchos consideran que se alegra más cuando le va mal a la selección Colombia. Sin importar los comentarios, él dejó claro que sí quedó feliz por el triunfo ante Brasil, pero no sin dejar otro controversial comentario.

Sucedió en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, tan pronto finalizó el juego, en donde participan Juan José Peláez, Andrea Guerrero y Faryd Mondragón.

En primer lugar, Vélez demostró que la alegría por conseguir estos importantes tres puntos, no le nublan la visión y consideró que era ‘lo mínimo’ que tenía que hacer la selección Colombia porque su rival estaba en un mal momento:

“Victorias como la de hoy pueden hacer mucho daño, ya quedamos claritos en lo emotivo, estamos felices por Lucho por el triunfo de la selección que además era una obligación ante la debilidad de Brasil”, inició Carlos Antonio.

Por supuesto, el comentarista de RCN no cree que el problema sea en sí mismo la victoria, sino la manera en cómo se tome: “Una victoria como esta, si no la analizamos bien, nos puede dañar el caminado del futuro”.

Finalmente, Carlos Antonio concluyó que no le es relevante los puntos que sume el equipo, pues clasificar al Mundial del 2026 no es muy complicado:

“A mí no me preocupa la clasificación, lo he dicho mil veces, mientras exista Perú y Bolivia, no hay ningún problema, ellos nos van a clasificar, así perdamos todos los puntos, pero ¿Qué estamos haciendo de cara al futuro?”, concluyó.

🪐 “Victorias como la de hoy puede hacer mucho daño, era una obligación ganarle a Brasil y hasta ahí. ¿Qué estamos haciendo para el futuro?”, @velezfutbol #PlanetaFútbol pic.twitter.com/Eq0ttGWfnU — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 17, 2023

