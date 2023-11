Vélez acabó con las dudas y reveló por qué el Cantante del Gol no apareció en el partido Colombia vs Brasil

El partido de la selección Colombia vs Brasil tiene transmisión tanto en el Canal Caracol como en RCN. No obstante, muchos quedaron sorprendidos porque en Deportes RCN no apareció el Javier Fernández Franco, ‘el Cantante del Gol’, para narrar, sino que lo hizo Eduardo Luis. Ante esto, Carlos Antonio Vélez explicó los verdaderos motivos.

En varias ocasiones, el canal RCN ha dejado en claro que la voz oficial de la selección Colombia en dicho canal es el ‘Cantante’ y lo más lógico es que estuviera en el importante juego de Colombia vs Brasil, pero así no fue. Carlos Antonio resolvió la duda desde antes que iniciara el partido, pues era consciente que muchos de sus seguidores se lo preguntaran.

Fernández Franco ya había estado en el relato del partido entre Bolivia vs Perú que inició a las 3:00 de la tarde y tuvo la transmisión de Deportes RCN, por lo que su ausencia llamó aún más la atención.

Resulta que, según Vélez, el ‘Cantante’ sufrió: “Una afección en la garganta tras el partido en Bolivia vs Perú”, así que aprovechó para mandarle ‘fuerza’: “Pronta recuperación para el cantante del gol”.

Ahora, Eduardo Luis tampoco se quedó callado y dio su versión de los hechos: “Aquí estamos en esta urgencia y aquí estamos para acompañar a Carlos Antonio, mandándole fuerza al Cantante”.