“No debe ser titular”: Iván Mejía le bajó el pulgar a un ‘fijazo’ de la selección Colombia

La selección Colombia consiguió un histórico triunfo ante el combinado de Brasil y Luis Díaz fue el protagonista gracias a su doblete. No obstante, para Iván Mejía todo no fue color de rosa, pues no se dejó llevar por la euforia y pidió que uno de los ‘fijazos’ de Néstor Lorenzo no sea más titular.

Vea acá: Caos en el Metropolitano: Periodistas se fueron a las manos en plena rueda tras la victoria de Colombia vs Brasil

Si bien es cierto que la ‘Tricolor’ llenó de alegría a los hinchas gracias a la victoria con un épico doblete de ‘Luchito’ en menos de cuatro minutos, hay muchos aspectos para tener en cuenta y mejorar, pues nuevamente en el primer tiempo se perdieron aspectos claves.

De todas maneras, Lorenzo ‘le metió mano’ al partido y salió al segundo tiempo con dos sustituciones: Entraron Cristian Borja y Luis Siniserra en lugar de Déiver Machado y Matheus Uribe. Minutos más tarde sacó a Rafael Santos Borré por Jhon Córdoba y luego le dio ingreso a Richard Ríos en lugar de Jorge Carrascal.

Los cambios del estratega argentino surtieron efecto de la mejor manera y cada uno de los jugadores que ingresaron, aportaron para conseguir los dos goles de la remontada.

Aun así, hay un futbolista que no le gustó ‘ni poquito’ a Iván Mejía y pidió que no sea más titular.

Le puede interesar: “Que viva la paz”: El papá de Luis Díaz ‘erizó’ a todos con sus emotivas palabras tras el triunfo a Brasil

Iván Mejía le bajó el pulgar a un referente de la Selección Colombia:

El experimentado periodista reconoció la importancia de esta victoria y elogió a Néstor Lorenzo, pero pidió que Rafael Santos Borré no siga siendo titular en la Selección:

“Buen segundo tiempo y justa victoria colombiana con Lucho en plan monstruo. Brasil se quedó físicamente, Sinisterra jugó muy bien y Colombia se apuntó un magnífico triunfo. Buenos cambios de Lorenzo. Comprobado, Borre no debe ser titular”.