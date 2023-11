“La gente de Millonarios me insultaba y me maltrataba porque iba de Nacional” Bedoya

Gerardo Bedoya, uno de los futbolistas que jugó en Millonarios y Nacional, habló de la rivalidad que existe entre los dos clubes que disputan la final de la Copa de la Liga 2023 en el fútbol colombiano.

El general manifestó que en ambas hinchadas hay una presión muy grande porque están acostumbradas a ganar y además habló de un episodio personal.

Cuando él pasó del cuadro antioqueño al bogotano, le costó poder ganarse la aceptación de la afición Albiazul.

Gerardo Bedoya y la rivalidad entre Millonarios y Nacional

En entrevista con Win Sports, el exfutbolista y entrenador habló antes de la final y no dejó de tocar el tema de dos de las hinchadas más exigentes.

“En los años que Millonarios no fue campeón, le tocó adaptarse a otras cosas, pero en el caso de Nacional, está muy acostumbrado”, mencionó sobre la sed de títulos.

Y dijo que las dos siempre quieren ganar: “Cuando llegué a Nacional, ‘Peluza’ Pérez me decía: ‘tranquilo, llegaste a Nacional que cada dos o tres años está peleando el campeonato’, sin embargo, ahora Millonarios también se acostumbró y ambas hinchadas son muy exigentes”.

☀☕ “Las dos hinchadas son muy exigentes” Gerardo Bedoya, exfutbolista colombiano, sobre los aficionados de Nacional y Millonarios.#PrimerToque#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/WE3EWbzGtN — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 15, 2023

Incluso, “Cuando me fui de Nacional a Millonarios, yo no conocía y por hay 8 meses no podía salir a la calle en Bogotá porque la gente de Millonarios me insultaba y me maltrataba porque iba de Nacional. A los 8 meses me aceptaron y se volvió mi casa”, manifestó.

“Nunca pensé ni imaginé la rivalidad tan grande que hay entre estos dos clubes que se acrecentó en la Libertadores del 89 cuando Nacional eliminó a Millonarios y después quedó campeón”, amplió.

Gerardo Bedoya tiene clara la rivalidad entre estos dos equipos que por segunda ocasión juegan una final en este año 2023.