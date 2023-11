“Esto no para”: Jesurún reveló que la selección Colombia hará maletas para jugar dos partidos en Europa

La selección Colombia está a punto de enfrentar uno de los retos más importantes del año que será el partido contra Brasil, pero sin importar el resultado, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó otro dos partidos de la ‘Tricolor’, esta vez, que se jugarán en Europa.

Para nadie es un secreto que uno de los principales objetivos que tiene Néstor Lorenzo con el combinado nacional es disputar la Copa América que se jugará en 2024, cuya sede es Estados Unidos. Ante esto, Jesurún se adelantó y confirmó que la ‘Tricolor’ tendrá dos partidos en Europa.

De esta manera, si no hay ningún cambio de planes, la selección Colombia tendría cuatro partidos amistosos más para prepararse: Dos en diciembre contra Venezuela y México, más los que recién confirmó el presidente de la FCF.

“Esto no para, en diciembre, pero con jugadores domésticos y que no tengan la obligación, tenemos los dos partidos ante Venezuela y México, mientras que en marzo tenemos la posibilidad de ir a Europa a enfrentar a dos rivales de allí, estamos finiquitando algunos trámites (...) No quiero decir los nombres de los rivales que enfrentaremos en marzo, pero son de reconocimiento internacional”, explicó Ramón Jesurún durante una entrevista con La FM antes del juego entre Colombia vs Brasil.

¿A qué hora juega Colombia vs Brasil?

Selección Colombia BARRANQUILLA, COLOMBIA - Selección Colombia Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) (Gabriel Aponte/Getty Images)

El partido que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, está programado para dar inicio a partir de las 7:00 de la noche, misma hora a la que empezará el juego entre Argentina y Uruguay.