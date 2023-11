¡Insólito! La selección Colombia ‘se le metería al rancho’ a los finalistas de la Liga BetPlay y los perjudicaría

La selección Colombia tiene la mente puesta en lo que serán los difíciles partidos contra Brasil y Paraguay por la quinta y sexta fecha de eliminatorias. No obstante, ya se confirmó que en diciembre, la ‘Tricolor’ tendrá dos juegos amistosos a los que posiblemente acudiría con solo futbolistas del FPC, el problema es que uno de esos partidos es el mismo día de la final de la liga

En el mes de diciembre no habrá partidos de eliminatorias suramericanas, así que las selecciones están en su derecho de programar juegos de preparación, aunque con un factor clave: los equipos europeos no están en obligación de prestar a sus jugadores porque no se trata de una fecha FIFA.

Teniendo eso en cuenta, la selección Colombia se medirá ante Venezuela y México para finalizar el año con dos partidos de fogueo, seguramente con jugadores de los equipos del fútbol colombiano, hecho que podría afectar el correcto desarrollo de la liga.

A falta de confirmación oficial, la Dimayor tenía estimado que el 10 de diciembre se disputara la primera final de la Liga BetPlay 2023-2, pero ese mismo día sería el juego Colombia vs Venezuela en Estados Unidos, lo cual significa que la convocatoria de Néstor Lorenzo podría quitarle fichas importantes a los finalistas para probarlos en un partido amistoso.

“En diciembre tenemos dos amistosos en Estados Unidos, donde seguramente irán jugadores de las Ligas locales” confesó Néstor Lorenzo durante la rueda de prensa previa al juego frente a Brasil.

Linda Dimayorada: ¡Hermosa!



La desorganización es tal que la Selección Colombia debe jugar un amistoso, con jugadores del FPC, el 10 de diciembre; mismo día de la final de Liga.



Esto quiere decir que Néstor Lorenzo convocará sin saber siquiera cuáles son los equipos… pic.twitter.com/mRWCHGwfpV — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 15, 2023

¿A qué hora juega la selección Colombia vs Brasil?

El juego entre colombianos y brasileños está programado para las 7:00 de la noche de este jueves 16 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla y usted lo podrá ver por la señal de televisión de Caracol o RCN.