Periodista de ESPN calificó de anticompetitivo y monótono lo que pasa entre Millonarios y Atlético Nacional

Millonarios vs Atlético Nacional

Millonarios y Atlético Nacional jugarán cuatro veces más antes que se termine este año: Dos partidos por los cuadrangulares semifinales y otros dos por la final de la Copa BetPlay 2023 para definir el nuevo campeón. Aunque son dos de los mejores equipos de Colombia y representa uno de los clásicos más importantes, hay un periodista de ESPN quien está ‘cansadísimo’ que estos dos se enfrenten, hecho que desencadenó que se la montaran.

El protagonista fue Andrés Marocco durante el programa de F90 de ESPN, cuando analizaban la final de la Copa BetPlay, fue allí cuando el periodista aseguró que no le gustaban tantos partidos seguidos entre ‘Embajadores’ y ‘Verdolagas’:

“En el caso que Millonarios y Nacional queden en el mismo grupo, como son los finalistas de la Copa Colombia, que se cambie para la tercera o cuarta fecha de los cuadrangulares”, a lo que sus compañeros respondieron todos casi que en coro con una rotunda negación y cuestionándole los motivos de la propuesta.

“Para que no sea tan monótono como tener cuatro partidos, es anticompetitivo”, aseguró y complementó: “Es ayudarle al torneo para que no nos aburramos viendo lo mismo cuatro partidos seguidos, a mí me aburre”, pero Nicolás Samper le respondió claramente, “pero a usted”.

De todas maneras, Marocco insistió y se justificó con que hizo una propuesta y la gente votó porque la propuesta era buenísima. Sin embargo, los comentarios de Andrés Marocco no solamente causó furor en sus compañeros del programa, sino que también en redes sociales lo atacaron con todo.

Televidentes atacaron ‘con todo’ a Andrés Marocco:

A casi nadie le gustó la propuesta que hizo el periodista de ESPN y por el contrario, le mandaron un montón de mensajes desaprobándolo:

- “Que nefasto es este señor!! Jejejeje cero coherencia en sus comentarios!!”

- “Jajajaja ese tipo es muy nefasto. Qué hacemos si los demás equipos no dan la talla? Que pongan al Bucaramanga”

- “Jajajajajjaaj hasta los compañeros lo cogen de parche jajajajajajja”

- “Que el afán de generar polémica no les haga decir estupideces”.

- “Cómo hará Nicolás Samper para aguantarse las ganas de darle un calvazo a su compañero, cada vez que dice tanta bobada”.