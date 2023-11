Dayro Moreno habría pedido las cabezas de varias figuras Once Caldas para renovar contrato, desde el DT hasta jugadores

Once Caldas es uno de los equipos que no se clasificó a los ocho y Dayro Moreno, una de las figuras del equipo, se ha mostrado molesto por la situación que ha pausado los resultados del equipo durante los últimos semestres de la Liga BetPlay, todo indica que la fecha 20 sería uno de los últimos partidos con Once Caldas del delantero y para renovar contrato, Dayro puso ciertas condiciones.

Le puede interesar: ¿Siguiendo los pasos de Higuita? Arquero del América sorprendió imitando el famoso ‘escorpión’

Rusbel Franco, periodista cercano al equipo de Manizales, reveló que existe una oferta para extender el contrato por dos años, pero el delantero solo firmara si se mejora la nómina del equipo con el objetivo de ser más competitivo, incluso ofreció una lista con nombres de posibles fichajes y exigió la renuncia de Pedro Sarmiento, que ya sucedió. Aunque Dayro ya recibió ofertas y el tiempo indicará que decisión tomó el goleador.

Pedro Sarmiento se refirió a Dayro

Pedro Sarmiento fue muy claro al declarar tras un juego del Once Caldas vs. Medellín, partido que terminó en un empate: “Aquí no se le obedece a Dayro. Comprendo su punto de vista, y sé que es querido y respetado por todos, pero es necesario recordarle sus responsabilidades”. El entrenador siente que Dayro Moreno está desafiando la autoridad del equipo y cruzando los límites.

El 23 de octubre, por medio de un comunicado, Once Caldas anunció la salida de Pedro Sarmiento y de otros jugadores, su remplazo, Hernán Darío Herrera, que en su momento era asistente técnico del equipo.

Correa criticó los despidos de Once Caldas

El futbolista hizo referencia a los manejos que tiene la parte administrativa del equipo con las elecciones que toman frente a los jugadores, él afirmó que es algo que se repite mucho en el club, “Los manejos a veces no son muy buenos, pero de una u otra forma esta no es la primera vez que ha pasado ni la última. Esto puede mejorar en la parte deportiva y administrativa, son muchos factores por aprender y mejorar”.

El deportista también declaró las razones detrás de la fotografía con las bolsas de basura, señaló que en parte fue un malentendido, “cuando nosotros recibimos la noticia y salimos del estadio en realidad no había nadie y se prestó para malos entendidos. Pero ahí nos habían comunicado el tema contractual y aprovechamos el momento para sacar algunas de nuestras pertenencias, como nuestros guayos, que son nuestra herramienta de trabajo. Dada la posibilidad de sacarlas en el momento, le pedimos el favor a las personas de mantenimiento y la forma más fácil fue en esas bolsas para sacarlas de esa manera”.