“Aquí no manda Dayro”, Pedro Sarmiento le apretó las clavijas en público al goleador

El ambiente en Once Caldas se tornó tenso tras el empate 2-2 contra Medellín, y el entrenador Pedro Sarmiento no dudó en expresar su molestia públicamente en la rueda de prensa posterior al partido. La polémica se centra en el goleador del equipo, Dayro Moreno, a quien Sarmiento acusó de tener “los humos arriba” y de pasar por encima de sus compañeros.

El malestar de Sarmiento se intensificó debido a un supuesto altercado en el vestuario después del partido. Según algunas versiones, el descontento surgió a raíz de un reclamo de Dayro Moreno a un compañero durante el juego.

Pedro Sarmiento sobre Dayro Moreno

Sarmiento fue contundente al afirmar: “Aquí no manda Dayro. Entiendo su posición y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas”. El entrenador considera que Dayro Moreno está desafiando la jerarquía del equipo y excediendo los límites.

Sarmiento no ocultó su desaprobación: “Lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie. Seguramente, es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”. Además, enfatizó en que Dayro Moreno no es el Once Caldas y que, como parte de una institución, todos deben rendir al máximo y ser conscientes de su rol como empleados del club.

“Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, agregó el DT.

Pese al gol de Dayro Moreno, su actitud parece comenzar a molestar a algunos de sus compañeros y el entrenador Pedro Sarmiento tiene claro el tema.

