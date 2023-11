“Gloria a Dios”: Sebastián Viera cambió de ‘chamba’ y entre lágrimas presumió su primer logro en Estados Unidos

Sebastián Viera es uno de los exfutbolistas más importantes en toda la historia del Junior de Barranquilla, pero tras salir del equipo a sus 40 años de edad, ha encontrado talento en otro deporte y hasta presumió que se ganó su primer logro en Estados Unidos.

El uruguayo ya había incursionado en una nueva etapa tras finalizar su carrera como futbolista profesional a través de la radio en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio. No obstante, parece que no le fue suficiente ser panelista y buscó otro pasatiempo relacionado con el deporte, donde no le fue para nada mal.

El nuevo deporte de Sebastián Viera en Estados Unidos:

A través de redes sociales se conoció un video donde el exjugador de fútbol aparece corriendo en la maratón de Nueva York que se llevó a cabo el pasado domingo 5 de noviembre y los participantes deben recorrer 42 kilómetros.

Con chaleco de competencia, gorra y gafas, apareció Viera en un video que él mismo grabó, en el cual se ve muy emocionado de emprender este nuevo reto, que asumió de gran manera. Sin detenerse, el uruguayo hizo un balance a lo largo de la carrera y contó que avanzó poco más de la mitad de la carrera en 2 horas y 25 minutos y se autofelicitó: “Súper bien”.

Mario Sebastián también dio a conocer que se metió a la carrera en representación del Team Ultra y les agradeció por la experiencia que, según sus palabras, será inolvidable.

“Voy a llegar, gloria a Dios. Lo logré, lo logramos, gracias Dios”, dijo muy conmovido y entre lágrimas, Sebastián Viera, para posteriormente posar con la medalla que se ganó.

Sebastián Viera participó este domingo por primera vez en la Maratón de Nueva York.



El ex arquero de Junior rompió en llanto cuando cruzó la meta al lograr su objetivo de terminar los 42 kilómetros.



👉https://t.co/S8LyYdHfRg pic.twitter.com/aFdaXNoLfE — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) November 6, 2023

