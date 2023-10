Sebastián Viera no se quedó callado ante los hinchas de Millonarios que confesaron que extrañaron insultarlo

El partido Millonarios vs Junior terminó con victoria para el conjunto bogotano y sus hinchas quedaron tan felices que hasta confesaron que extrañan a Sebastián Viera, pero no deportivamente sino para insultarlo. Ante esto, el histórico portero no se quedó callado y les respondió de manera certera.

Vea acá: ¿Extrañan hasta a Viera? Hinchas del Junior ‘no aguantaron’ la actuación de su arquero vs Millonarios

Los hinchas del Junior quedaron muy molestos con la actuación del portero Jefferson Martínez, que no solamente extrañaron a Santiago Mele (quien está con la selección de Uruguay), sino que les hizo falta hasta el mismísimo Viera.

Se hizo viral un video que publicó el usuario de TikTok @jsebastianpatiño que grabó en el Estadio El Campín durante la noche del pasado 14 de octubre, donde le dejó un mensajito al exfutbolista: “POV: Vas a un Millonarios vs Junior pero ya no está Viera para putearlo”.

El video se difundió tanto que llegó hasta Mario Sebastián, quien de manera certera les respondió: “Me extrañaron ? Jajajaj ... yo también!”, escribió en su cuenta de ‘X’ el portero uruguayo.

Me extrañaron ? Jajajaj ... yo también! https://t.co/detvhydxn6 — Sebastian Viera (@sebavierareal) October 15, 2023

