Uribe le dejó su ‘mensajito’ a Luis Díaz por el secuestro de su padre, pero le llovieron un montón de críticas

La tragedia de Luis Díaz con el secuestro de su padre no ha sido ajena para nadie y el propio Álvaro Uribe Vélez le dejó su mensajito tras la dedicatoria del gol durante su partido con Liverpool. No obstante, el exmandatario fue el centro de críticas por lo que escribió.

Uribe es uno de los personajes en la política colombiana que más polariza al país, entre quienes lo admiran y quienes no le creen ‘ni cinco’, hecho que quedó completamente demostrado luego del mensaje que le envió a Luis Díaz por el secuestro de su padre.

El otrora mandatario aseguró que es necesario tener ‘mano dura’ con los delincuentes para que no se repitan este tipo de cosas:

“La paz no se logra hasta que la autoridad garantice la seguridad y los violentos sientan que no tienen alternativa. La violencia y el secuestro no pueden aceptarse como protesta”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de ‘X’.

Llenaron a Uribe de críticas:

Vea algunos comentarios que le dejaron tras el mensaje:

- “Si hablamos de seguridad. Ningún gobierno la ha podido garantizar, ni siquiera usted en sus dos periodos”.

- “Usted, señor Uribe, dejo el país más inseguro y corrupto de la historia. No tiene autoridad moral para hablar del tema”

- “Tú no tienes autoridad para hablar de paz cuando hiciste campaña para que la gente votara NO a la paz”.

- “Y, en sus ocho años de Gobierno y en los otros cuatro indirectos, qué hizo, solo males y protección a los Feudos y a su entorno de Oligarquías”.

- “¿Qué paz logró usted o sus títeres en más de 20 años en el poder? Solo engordar fosas comunes y cementerios, no gracias esa paz eterna no me interesa”.