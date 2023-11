A Viera no lo convenció la derrota contra América y sostuvo a Millonarios como un serio candidato a campeón

Sebastián Viera reconoció que Millonarios es un gran candidato al título de la Liga BetPlay 2-2023.

Este 31 de octubre de 2023, un día después de la derrota contra el América en la Fecha 19 de la Liga, Millonarios fue tema de conversación en el programa ‘El Vbar’ Caracol Radio. Esto permitió que Sebastián Viera, uno de los panelistas del programa, le diera un voto de confianza al ‘Embajador’.

“El Millonarios del segundo tiempo fue el que es realmente. Además, tiene la experiencia de jugar finales, de ganarlas y tiene confianza. Millonarios es un gran candidato”, Sebastián Viera

Las palabras de Viera sobre los hinchas de Millonarios.

Durante la misma transmisión de ‘El Vbar’, Viera habló sobre su último partido en El Campín contra Millonarios, que fue la final de la Copa BetPlay 2022. Aquel día, ‘Millos’ se consagró campeón y el uruguayo vivió un particular momento en la previa. Según lo que contó, ese día no salió a calentar de primero, como solía hacer, sino que salió después de todos los jugadores del Junior. Como no salió solo, él pensó que iba a evadir las ‘puteadas’ de la hinchada azul, cosa que no ocurrió.

“Cuando salgo, le digo a Paso (entrenador de arqueros del Junior) que vayamos a una punta del estadio porque ella era en donde me tiraban más monedas. Dicho y hecho, salgo y era una ‘puteadera’, me tiraron tantas monedas que llené los dos bolsillos del pantalón”, Sebastián Viera

Para concluir, Sebastián Viera dejó claro que disfrutaba de su rivalidad con los hinchas de Millonarios.

“Era un ida y vuelta hermoso que disfrutábamos los dos. Yo lo disfrutaba y ellos también. Después perdimos la final y salí del estadio entre la barra de Millonarios caminando. Siempre con el respeto saludándonos y todo tranquilo”, Sebastián Viera

