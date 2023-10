“Me tiraban monedas”, Viera recordó con alegría su relación amor/odio con los hinchas de ‘Millos’

Sebastián Viera recordó su rivalidad con los hinchas de Millonarios y les mandó un mensaje. Desde su rol como panelista en medios de comunicación, el ídolo del Junior del Barranquilla sonrío al hablar de la hinchada azul.

En el partido de Millonarios contra Junior del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay 2-2023, varios hinchas del equipo bogotano expresaron su tristeza porque Sebastián Viera ya no hace parte del ‘Tiburón’. Mientras fue arquero del ‘Juju’, Viera cultivó una rivalidad con los seguidores del ‘Embajador’, la cual, si bien conllevó algunos conflictos, también formó un sentimiento de cariño.

Lo anterior quedó demostrado con unas declaraciones que Viera dio durante la más reciente transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. Él empezó por señalar que, a pesar de las agresiones que tuvo que aguantar en El Campín, disfrutaba de la rivalidad que tenía con la hinchada azul.

“En Bogotá íbamos a jugar contra Millonarios y casi nunca me iba bien... pero yo lo disfrutaba porque me ‘puteaban’ y me tiraban monedas”, Sebastián Viera

Después, Viera habló sobre su último partido en el Estadio El Campín, el cual fue la final de la Copa BetPlay 2022. Aquel día, ‘Millos’ se consagró campeón de la Copa y el uruguayo vivió un particular momento en la previa del juego. Según lo que contó, ese día no salió a calentar de primero, como solía hacer, sino que salió después de todos los jugadores del Junior. Como no salió solo, él pensó que iba a evadir las ‘puteadas’ de la hinchada azul, cosa que no ocurrió.

“Cuando salgo, le digo a Paso (entrenador de arqueros del Junior) que vayamos a una punta del estadio porque ella era en donde me tiraban más monedas. Dicho y hecho, salgo y era una ‘puteadera’, me tiraron tantas monedas que llené los dos bolsillos del pantalón”, Sebastián Viera

Para concluir, Sebastián Viera dejó claro que disfrutaba de dicha rivalidad con los hinchas de Millonarios. Además, señaló que, cuando estuvo de cerca con ellos fuera del estado hubo mucho respeto.

“Era un ida y vuelta hermoso que disfrutábamos los dos. Yo lo disfrutaba y ellos también. Después perdimos la final y salí del estadio entre la barra de Millonarios caminando. Siempre con el respeto saludándonos y todo tranquilo”, Sebastián Viera

*Ver a partir de la hora 1:53:38

