‘El Profe’ Montoya se llenó de orgullo porque su hijo ya es profesional: “Desde mi accidente lo había pedido”

Luis Fernando Montoya demostró todo su orgullo porque su hijo se graduó de la universidad. El recordado entrenador dejó claro que llevaba muchos años esperando por ver a su hijo obtener este logro, que fue en una de las instituciones educativas más importantes del país.

Le puede interesar: El hijo del ‘Profe’ Montoya se graduó de prestigiosa universidad gracias al Once Caldas, pero no todo es felicidad

El 18 de octubre de 2023, la Universidad de los Andes celebró la graduación de casi un millar de estudiantes, entre los cuales se destacó la presencia de Jose Fernando Montoya, el hijo del ‘Profe’ Montoya.

A pesar de que esta información no es ampliamente conocida, el Once Caldas mantiene una significativa deuda con el ‘Profe’ desde hace más de 15 años. Como resultado, el equipo caldense llegó a un acuerdo de pago y asumió los gastos de la educación de José Fernando. No obstante, esto no cubre la totalidad de la deuda que el club tiene con el ‘Campeón de la Vida’.

El mensaje del ‘Profe’ Montoya sobre le grado de su hijo.

Poco después de que salieron a la luz las primeras imágenes del grado de José Fernando, ‘El Profe’ Montoya publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Entregarle un hombre de bien a la sociedad”, fue la frase con la que él demostró que llevaba mucho tiempo esperando por este día.

“Doy gracias infinitas a Dios por darme el regalo que desde mi accidente le había pedido... ver graduar a mi hijo de la universidad y entregarle un hombre de bien a la sociedad”, Luis Fernando Montoya

>>Má novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<